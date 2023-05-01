Як відбілити тюль зеленкою: перевірений лайфхак

Жалюзі та покривала з тюлю виглядають елегантно та легко, проте ця тканина легко забруднюється. Попри це, відбілювання тюлі з капрону, органзи та навіть вуалі може бути досить просто. Мало хто знає, що для цього можна використовувати звичайну зеленку.

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Перш ніж починати процедуру відбілювання, необхідно виконати кілька кроків:

Зняти тюль та струсити, щоб усунути пил;

Випрати стійкі плями вручну з милом;

Замочити виріб у холодному мильному розчині на 30 хвилин.

Для відбілювання зеленкою знадобляться наступні речовини та матеріали:

5,5 л води;

25 крапель зеленки;

Марля.

Нижче наведено кроки для відбілювання тюлю зеленкою:

Перелити 500 мл кімнатної температури води в окремий контейнер; Додати 25 крапель зеленки в цю воду та ретельно розмішати; Процідити розчин через марлю, щоб уникнути потрапляння великих частинок на тканину, які можуть пофарбувати тюль; З'єднати проціджений розчин з 5 л води кімнатної температури; Помістити тюль в розчин та залишити замочуватись на 5 хвилин; Протягом цього часу необхідно декілька разів перевернути тюль; Прополоскати матеріал у холодній та чистій воді.

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