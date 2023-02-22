Як відбілити ванну та позбутись жовтих плям: лайфхак

Як очистити ванну від жовтих плям та іржі

Через жорстку воду з кранів у ванній та душі можуть з'являтись плями вапна та іржі. Косметичні засоби, такі як гелі для душу, мило чи шампунь, теж залишають забруднення на поверхні білої сантехніки та одразу впадають в очі. Але відбілити ванну можна за допомогою підручних засобів.

Краплі мильної піни, що накопичуються у кутках та на бічних поверхнях, з часом перетворюються на жовтий наліт. Це поживне середовище для бактерій та плісняви. Відчистити такі забруднення допоможе звичайна сода.

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Розведіть соду водою до пастоподібної консистенції та нанесіть її на зволожену поверхню ванни. Залиште суміш на пів години, після чого добре потріть ним забруднене місце та змийте.

Вапняний наліт прибирають кислотні засоби, такі як оцет та лимонна кислота. Змішайте пів склянки соди, чверть склянки білого оцту та пів склянки води. Нанесіть засіб на поверхню та залиште на годину, після чого ретельно протріть губкою і змийте водою.

Такий спосіб може пошкодити поверхню акрилової ванни. Для цього типу сантехніки краще приготувати засіб на основі лимонної кислоти. Змішайте соду з водою до пастоподібної субстанції. Розведіть лимонну кислоту з водою у пропорції 1:1. Нанесіть пасту на поверхню та залиште на годину, а потім розпорошіть на неї розчин лимонної кислоти. Після цього потріть ванну губкою та змийте водою.

Відбілити ванну допоможуть спеціальні хімічні засоби, але слід обирати такі, що не пошкодять сантехніку. Спочатку перевірте цей спосіб десь на непомітному місці. Розведіть водою сухий відбілювач на основі хлору з водою, бо хлор може бути занадто агресивним для емалі і зруйнує акрил. Пропорція 1:1. Побризкайте рідиною ванну та розітріть її, щоби не залишалось розводів, і залиште на пів години або більше. Коли засіб висохне, ретельно змийте залишки водою.

Більш м’який засіб можна зробити на основі перекису водню. Змішайте його з харчовою содою до стану пасти та обробіть нею ванну, залишивши на 30 хвилин. Потім так само змийте водою.

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Також можна наповнити ванну теплою водою і розвести у ній 0,5 літра оцту. У такому стані її треба залишити на 4 години. Після цього злийте воду, протріть губкою усі плями та сполосніть поверхню.

Чищення плям за допомогою зубної пасти

Жовтий наліт на ванній допоможе прибрати звичайна зубна паста. Нанесіть її на плями, дайте подіяти 10-15 хвилин, потім потріть пляму щіткою і сполосніть.

Рецепт на основі перекису водню та нашатирного спирту проти іржі

Для виготовлення засобу від іржі візьміть:

нашатирний спирт – 100 мл;

перекис водню – 50 мл.

Змішайте інгредієнти у пульверизаторі, розпорошіть отриманий засіб на плями іржі, залиште на 10-15 хвилин, потріть плями і ретельно сполосніть поверхню.

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