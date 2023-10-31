Як відмити жир, з яким не справляється посудомийна машина: перевірений лайфхак

На кухні, час від часу, можуть виникати проблеми з нагаром і жиром на поверхнях наших каструль і сковорідок. Але не треба губити розуму, оскільки існують ефективні методи для легкого прибирання цих забруднень.

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З правильним доглядом за кухонним посудом, ви зможете значно подовжити його термін служби, і, можливо, навіть на десятиліття. Портал "Бєлновини" розкриває секрети видалення нагару.

Якщо навіть посудомийна машина не впоралася з нагаром, то прийшов час використати народні методи. Один із них включає в себе використання сильного алкоголю в поєднанні з мийним засобом для посуду.

Так, змішавши горілку з мийним засобом у співвідношенні 1:2 і переливши цю суміш в пульверизатор, щедро розпорошіть її на забрудненій поверхні посуду. Потім зачекайте близько години. Після цього обережно протріть посуд і помийте його, як завжди.

Нагадаємо, що соціальні мережі активно обговорюють новий лайфхак, який обіцяє позбутися неприємного запаху з пральної машини і залишити її пахучою та свіжою.

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