Як відіпрати застарілі плями на речах: два способи

Деколи трапляється так, що звичайний порошок не справляється з плямами на одязі. У таких випадках можна спробувати два ефективні способи, які допоможуть повернути речам первісний вигляд.

Про них розповість UAportal. Щоб видалити пляму якомога ефективніше, важливо діяти швидко. Чим довше пляма буде залишатися на тканині, тим складніше її буде видалити.

Перед використанням будь-якого засобу для видалення плям обов'язково перевірте його на непомітній ділянці тканини, щоб переконатися, що він не пошкодить її.

Якщо пляма свіжа, спробуйте видалити її за допомогою звичайної води та мила. Якщо пляма застаріла, може використати один із наших способів.

Особливе кип'ятіння

Для цього способу знадобляться:

1 літр води.

1 столова ложка олії.

1 столова ложка відбілювача.

1 столова ложка соди.

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Візьміть ємність, достатню для того, щоб помістити речі, які потрібно почистити. Налийте туди воду, додайте всі інгредієнти і доведіть до кипіння. Зменшіть інтенсивність вогню і проваріть одяг протягом 60 хвилин. Після цього виперіть речі як зазвичай.

Замочування на ніч

Цей спосіб дещо простіший. Вам знадобляться ті ж самі інгредієнти, але їх кількість потрібно збільшити вдвічі.

Насипте всі інгредієнти в ємність, достатню для того, щоб помістити речі, які потрібно почистити. Покладіть туди одяг і залиште на ніч. Вранці відіжміть речі і виперіть як зазвичай.

Обидва способи ефективні для видалення жирних, застарілих плям, а також плям від крові, вина, трави та інших речовин.

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