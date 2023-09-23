Як почистити диван від шерсті тварин народним способом

Власники домашніх тварин часто стикаються з проблемою шерсті, яка залишається на м'яких меблях. Прибрати її не так просто, як може здатися на перший погляд.

UAportal розповість про простий і ефективний спосіб без використання хімічних засобів. Цей метод не вимагає використання якихось спеціальних засобів або пристосувань. Він простий у виконанні і дозволяє швидко очистити меблі від шерсті.

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Для цього вам знадобиться звичайна кухонна губка. Тільки протирати меблі потрібно не м'якою, а твердою стороною. За кілька разів губка зіб'є шерсть і вона легко відокремиться від поверхні.

Що для цього потрібно:

Візьміть кухонну губку і змочіть її водою. Протирайте меблі твердою стороною губки. Повторіть процедуру, якщо потрібно.

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Проте для кращого ефекту губку можна змочити в розчині миючого засобу.

Цей простий спосіб допоможе вам підтримувати чистоту в будинку і позбутися від шерсті тварин.

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