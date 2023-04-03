Як почистити пральну машину за допомогою лимона, соди та зубної пасти (відео)

Пральні машини використовуються на повсякденній основі, тому вони можуть швидко накопичувати бруд та неприємний запах. Якщо ви хочете позбутися цих проблем і зберегти свою пральну машину в хорошому стані, то можна використати лимон, зубну пасту та соду.

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Цим лайфхаком поділились користувачі в Instagram. Регулярна чистка вашої пральної машини може збільшити її термін служби та забезпечити оптимальну роботу.

Перш за все, переконайтеся, що ваша пральна машина порожня. Лимон – це прекрасний засіб для видалення запахів. Наріжте лимони навпіл і розмістіть їх в барабані пральної машини. На нього нанесіть трохи зубної пасти. Також нанесіть її на дверцята машинки.

Біля зливу слід насипати соди та залити її водою з лимонним соком. Після чого увімкнути цикли прання. Залишиться тільки злити воду через отвір внизу машинки.

Раніше ми писали про режим пральної машинки, який краще не використовувати, щоб речі не залишалися брудними після прання, а також що робити після прання, щоб у пральній машині не з'явилися цвіль і поганий запах.

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