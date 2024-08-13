Як подати заяву на відстрочку від мобілізації без відвідування ТЦК: інструкція

У 2024 році військовозобов’язані можуть подати заяву на відстрочку від мобілізації без необхідності особисто відвідувати територіальний центр комплектування (ТЦК). Зокрема, це можна зробити через відправку документів рекомендованим листом.

Детальний алгоритм дій роз'яснив адвокат Роман Сімутін. Для оформлення відстрочки дистанційно слід дотримуватися кількох кроків.

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Спочатку потрібно скласти заяву на відстрочку за зразком, який можна знайти у додатку 4 до відповідної постанови. Далі слід зазначити перелік документів, які додаються до заяви, згідно з додатком 5. Потім ці документи необхідно завірити у нотаріуса або в селищній раді, після чого можна відправити їх рекомендованим листом з описом вкладення та врученням.

Важливо розуміти, що якщо документи надіслані рекомендованим листом, це вважається дотриманням процедури особистого подання заяви. Таким чином, після отримання листа, ТЦК зобов’язаний прийняти рішення щодо надання відстрочки або відмови в ній, що має бути оформлено у письмовій формі.

Інколи представники ТЦК вважають, що достатньо лише надіслати відповідь заявнику, однак це не звільняє їх від обов’язку розглянути заяву належним чином. Важливо зазначити, що відсутність особистого подання заяви або військового квитка не є підставою для відмови в розгляді чи наданні відстрочки.

У разі бездіяльності або неправомірних дій з боку ТЦК, військовозобов'язаний громадянин має право звернутися до суду для оскарження таких рішень або дій.

Нагадаємо, раніше адвокат пояснив, чи мають право працівники ТЦК примусити пройти до військкомату.

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