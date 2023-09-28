Як підготуватися до блекаутів: список продуктів та речей, які мають бути в будинку

Опалювальний сезон в Україні зазвичай починається 15 жовтня, але залежно від погодних умов ця дата може бути скоригована. Поки точної дати про увімкнення опалення в Україні не називають.

Проте, за прогнозами окремих експертів, зрозуміло, що росіяни можуть знову масовано атакувати енергетичні об'єкти нашої країни, аби залишити українців без електрики та тепла.

Читайте також: Названо частину будинку, через яку втрачається найбільше тепла

Щоб бути готовим до таких ситуацій, важливо заздалегідь підготуватись.

Продукти

Найважливіше, що потрібно мати в будинку на випадок тривалого вимкнення світла - це продукти. Важливо запастись продуктами, які не вимагають приготування або які можна приготувати на відкритому вогні. У будинку повинні бути в запасі:

Консерви

Крупи

Яйця

Овочі та фрукти

Вода

Борошно

Олія

Сіль та цукор

Горіхи та сухофрукти

Каші чи супи швидкого приготування

Солодощі

Снеки

Речі

Також потрібно подбати про теплі речі:

Вовняні шкарпетки

Теплі ковдри

Утеплені речі верхнього одягу

рукавчики

Також треба мати в будинку речі першої потреби:

Ліхтарики та батарейки до них

Свічки та сірники

Акумулятори та павербанки

Грілки

Засобі гігієни

Варто завчасно придбати медикаменти для першої допомоги та ліки, якщо ви страждаєте від хронічних захворювань. Під рукою варто мати документи, гроші та зарядний пристрій для телефону.

Потрібно подбати й про запаси для хатніх тварин. Придбайте та покладіть на зберігання корм й наповнювачі для лотків.

Раніше ми писали, як скоротити витрати на електроенергію і при цьому не пожертвувати комфортом.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!