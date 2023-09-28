Як підготуватися до блекаутів: список продуктів та речей, які мають бути в будинку
Опалювальний сезон в Україні зазвичай починається 15 жовтня, але залежно від погодних умов ця дата може бути скоригована. Поки точної дати про увімкнення опалення в Україні не називають.
Проте, за прогнозами окремих експертів, зрозуміло, що росіяни можуть знову масовано атакувати енергетичні об'єкти нашої країни, аби залишити українців без електрики та тепла.
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Щоб бути готовим до таких ситуацій, важливо заздалегідь підготуватись.
Продукти
Найважливіше, що потрібно мати в будинку на випадок тривалого вимкнення світла - це продукти. Важливо запастись продуктами, які не вимагають приготування або які можна приготувати на відкритому вогні. У будинку повинні бути в запасі:
- Консерви
- Крупи
- Яйця
- Овочі та фрукти
- Вода
- Борошно
- Олія
- Сіль та цукор
- Горіхи та сухофрукти
- Каші чи супи швидкого приготування
- Солодощі
- Снеки
Речі
Також потрібно подбати про теплі речі:
- Вовняні шкарпетки
- Теплі ковдри
- Утеплені речі верхнього одягу
- рукавчики
Також треба мати в будинку речі першої потреби:
- Ліхтарики та батарейки до них
- Свічки та сірники
- Акумулятори та павербанки
- Грілки
- Засобі гігієни
Варто завчасно придбати медикаменти для першої допомоги та ліки, якщо ви страждаєте від хронічних захворювань. Під рукою варто мати документи, гроші та зарядний пристрій для телефону.
Потрібно подбати й про запаси для хатніх тварин. Придбайте та покладіть на зберігання корм й наповнювачі для лотків.
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