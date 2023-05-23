Як підживлювати троянди бананами, щоб вони пишно цвіли: порада досвідчених садівників

Троянди є одними з найпопулярніших квітів у садівництві. Їх ніжні пелюстки та багатообразні кольори роблять їх чудовим доповненням до будь-якого саду чи садового узбіччя. Але для того, щоб ваші троянди процвітали здоровими та барвистими, важливо надавати їм достатнє живлення. Фахівці заявляють, що використання бананової шкірки як добрива для троянд є ефективним.

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Для живлення рослин досвідчені садівники рекомендують розрізати шкірку від шести бананів на невеликі шматочки, покласти їх у літрову банку, заливши водою, і закрити кришкою. Цю суміш слід настояти протягом чотирьох днів в темному місці.

Після цього потрібно обережно процідити отриманий настій і додати його до відра з водою, яка була відстояна або підігріта на сонці (0,6-0,7 літрів концентрату на 10-12 літрів води).

Отриманий розчин слід поливати троянди, використовуючи приблизно п'ять літрів на кожний кущ. Цей процес можна повторювати протягом усього вегетаційного періоду троянд з інтервалом у 2-3 тижні.

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