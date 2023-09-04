Як підібрати стрижку під свій тип обличчя: поради перукарів

Зачіска може як приховати недоліки, так і підкреслити їх. Тому її варто підбирати під вашу форму обличчя, адже одна й та сама стрижка по-різному дивиться на різних людях.

Про це пише Ukr.Media.

Як правильно визначити форму обличчя:

Зберіть волосся резинкою, зніміть прикраси з вух. За допомогою сантиметрової стрічки зробіть заміри відстаней:

від скроні до скроні (або між зовнішніми куточками очей);

від лінії росту волосся до нижньої точки підборіддя.

Після цього виявіть, яка частина обличчя є вужчою, а яка — ширшою. Якщо ширина більша за висоту, обличчя ближче до кола. Якщо навпаки – йдеться про прямокутник, овал чи ромб. А от у трикутника та квадрата висота та ширина обличчя будуть приблизно однакові.

Форма "коло"

Кругле обличчя потрібно візуально видовжувати. На думку експертів, ідеально балансують таку форму довге пряме волосся, подовжений чубчик і боковий хвилястий хвіст.

Форма "овал"

Цій формі пасують зачіски будь-якої складності та довжини. Та все ж існують найбільш ефектні варіанти: середня довжина, легкі хвилі, боб.

Форма "квадрат"

У цьому випадку головне завдання стрижки — згладити гострі кути. Тому зверніть увагу на зачіски, котрі закривають вилиці, наприклад, довгі локони чи чубчик на бік. Часто у володарок квадратного обличчя широкий лоб. Його легко замаскувати за допомогою "рваного" чубчика.

Форма "прямокутник"

Прямокутне обличчя потрібно візуально розширити у верхній третині, тож безумовно пасуватимуть такі комбінації з чубчиком: боб, середні хвилі, довге волосся.

Форма "ромб"

Інколи її ще називають "діамантовою". Як і овалу, ромбу пасує чимало стрижок. Важливо створити об'єм, тому підійдуть наступні зачіски: піксі, об'ємний чубчик і хвилі із середньою довжиною та боковим проділом.

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Форма "трикутник"

Таке обличчя характеризується широким лобом і вузьким підборіддям.

Щоб перенести акцент на щоки та очі, пропонуємо розглянути такі варіанти середньої довжини: каскад, локони.

Зверніть увагу, що верхня частина зачіски не має бути занадто пишною: основний об'єм треба створювати в зоні підборіддя. Трикутник прикрасять чубчик і стрижка-трапеція.

Нагадаємо, ми вже писали про стильні стрижки на коротке волосся.

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