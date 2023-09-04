Як підібрати стрижку під свій тип обличчя: поради перукарів
Зачіска може як приховати недоліки, так і підкреслити їх. Тому її варто підбирати під вашу форму обличчя, адже одна й та сама стрижка по-різному дивиться на різних людях.
Про це пише Ukr.Media.
Як правильно визначити форму обличчя:
- Зберіть волосся резинкою, зніміть прикраси з вух.
- За допомогою сантиметрової стрічки зробіть заміри відстаней:
- від скроні до скроні (або між зовнішніми куточками очей);
- від лінії росту волосся до нижньої точки підборіддя.
Після цього виявіть, яка частина обличчя є вужчою, а яка — ширшою. Якщо ширина більша за висоту, обличчя ближче до кола. Якщо навпаки – йдеться про прямокутник, овал чи ромб. А от у трикутника та квадрата висота та ширина обличчя будуть приблизно однакові.
Форма "коло"
Кругле обличчя потрібно візуально видовжувати. На думку експертів, ідеально балансують таку форму довге пряме волосся, подовжений чубчик і боковий хвилястий хвіст.
Форма "овал"
Цій формі пасують зачіски будь-якої складності та довжини. Та все ж існують найбільш ефектні варіанти: середня довжина, легкі хвилі, боб.
Форма "квадрат"
У цьому випадку головне завдання стрижки — згладити гострі кути. Тому зверніть увагу на зачіски, котрі закривають вилиці, наприклад, довгі локони чи чубчик на бік. Часто у володарок квадратного обличчя широкий лоб. Його легко замаскувати за допомогою "рваного" чубчика.
Форма "прямокутник"
Прямокутне обличчя потрібно візуально розширити у верхній третині, тож безумовно пасуватимуть такі комбінації з чубчиком: боб, середні хвилі, довге волосся.
Форма "ромб"
Інколи її ще називають "діамантовою". Як і овалу, ромбу пасує чимало стрижок. Важливо створити об'єм, тому підійдуть наступні зачіски: піксі, об'ємний чубчик і хвилі із середньою довжиною та боковим проділом.
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Форма "трикутник"
Таке обличчя характеризується широким лобом і вузьким підборіддям.
Щоб перенести акцент на щоки та очі, пропонуємо розглянути такі варіанти середньої довжини: каскад, локони.
Зверніть увагу, що верхня частина зачіски не має бути занадто пишною: основний об'єм треба створювати в зоні підборіддя. Трикутник прикрасять чубчик і стрижка-трапеція.
Нагадаємо, ми вже писали про стильні стрижки на коротке волосся.
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