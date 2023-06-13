Як поливати огірки, щоб не виросли гіркими: лайфхак

Якщо ви маєте свій город, ймовірно, вам хоч раз доводилося стикатися з проблемою гірких огірків, які навіть можуть тріснути. Причина цього неприємного явища полягає в неправильному поливі рослин.

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Згідно з інформацією з порталу prostoway, секрет успішного врожаю, який дозволить уникнути гіркоти та тріщин, полягає в регулярному та помірному поливі.

Перше правило – уникайте нерегулярного поливу. Пам'ятайте, що огірки потребують достатньої вологості, тому їх потрібно регулярно та достатньо поливати. Якщо полив проводиться нерегулярно, ви повинні бути готові до того, що ваш урожай буде гірким.

Друге правило – огіркам не потрібен перенасичений полив. Велика кількість води одного разу щотижня навіть гірше, ніж нерегулярний полив. Такий підхід може призвести не лише до гіркоти, але й до утворення порожнеч у плодах, що спричиняє їх тріскання.

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