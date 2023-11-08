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Суспільство

Як отримати 16 тисяч гривень допомоги від держави на опалення приватного будинку

Ігор Романько

Як отримати субсидію на покупку дров для опалення

Кабінет Міністрів України розпочав експериментальний проєкт щодо надання населенню додаткового постачання дровами для опалення.

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Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. За словами прем'єр-міністра, максимальний розмір субсидії для придбання твердого пічного побутового палива збільшиться майже вдвічі і становитиме 16,200 гривень щорічно для кожної родини.

"Ми надаємо громадянам можливість мати ресурс для опалення там, де використання газу не є доступним", – додав голова уряду.

За його словами, на сьогодні розмір субсидії для оплати житлово-комунальних послуг складає 7,000 гривень на рік для кожного домогосподарства. Держава виплачувала близько 760 гривень сім'ям загалом в жовтні.

Крім того, 1,200 українських родин отримують пільги на оплату житлово-комунальних послуг. Середній розмір таких пільг становить 850 гривень щомісяця.

Нагадаємо, ми підготували декілька способів, які допоможуть вам зігрітися, якщо в домі немає центрального опалення.

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Суспільство