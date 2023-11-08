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Общество

Как получить 16 тысяч гривен помощи от государства на отопление частного дома

Игорь Романько

Как получить субсидию на покупку дров для отопления

Кабинет Министров Украины начал экспериментальный проект по предоставлению населению дополнительного снабжения дровами для отопления.

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Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль. По словам премьер-министра, максимальный размер субсидии на приобретение твердого печного бытового топлива увеличится почти вдвое и составит 16,200 гривен ежегодно для каждой семьи.

"Мы предоставляем гражданам возможность иметь ресурс для отопления там, где использование газа не доступно", – добавил глава правительства.

По его словам, на сегодняшний день размер субсидии для оплаты жилищно-коммунальных услуг составляет 7,000 гривен в год для каждого домохозяйства. Государство выплачивало около 760 гривен семьям всего в октябре.

Кроме того, 1200 украинских семей получают льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг. Средний размер таких льгот составляет 850 гривен в месяц.

Мы подготовили несколько способов, которые помогут вам согреться, если в доме нет центрального отопления.

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Общество