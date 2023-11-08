Как получить 16 тысяч гривен помощи от государства на отопление частного дома

Кабинет Министров Украины начал экспериментальный проект по предоставлению населению дополнительного снабжения дровами для отопления.

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Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль. По словам премьер-министра, максимальный размер субсидии на приобретение твердого печного бытового топлива увеличится почти вдвое и составит 16,200 гривен ежегодно для каждой семьи.

"Мы предоставляем гражданам возможность иметь ресурс для отопления там, где использование газа не доступно", – добавил глава правительства.

По его словам, на сегодняшний день размер субсидии для оплаты жилищно-коммунальных услуг составляет 7,000 гривен в год для каждого домохозяйства. Государство выплачивало около 760 гривен семьям всего в октябре.

Кроме того, 1200 украинских семей получают льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг. Средний размер таких льгот составляет 850 гривен в месяц.

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