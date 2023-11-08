Як отримати 16 тисяч гривень допомоги від держави на опалення приватного будинку

Кабінет Міністрів України розпочав експериментальний проєкт щодо надання населенню додаткового постачання дровами для опалення.

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Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. За словами прем'єр-міністра, максимальний розмір субсидії для придбання твердого пічного побутового палива збільшиться майже вдвічі і становитиме 16,200 гривень щорічно для кожної родини.

"Ми надаємо громадянам можливість мати ресурс для опалення там, де використання газу не є доступним", – додав голова уряду.

За його словами, на сьогодні розмір субсидії для оплати житлово-комунальних послуг складає 7,000 гривень на рік для кожного домогосподарства. Держава виплачувала близько 760 гривень сім'ям загалом в жовтні.

Крім того, 1,200 українських родин отримують пільги на оплату житлово-комунальних послуг. Середній розмір таких пільг становить 850 гривень щомісяця.

Нагадаємо, ми підготували декілька способів, які допоможуть вам зігрітися, якщо в домі немає центрального опалення.

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