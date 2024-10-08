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Економіка

Як отримати грошову виплату на дитину під опікою та який розмір допомоги

Ціхоцька Марія

Як отримати грошову виплату на дитину під опікою та який розмір допомоги
Для підтримки сімей, які взяли на себе відповідальність за цих дітей, держава надає фінансову допомогу

В Україні наразі близько 46 тисяч дітей перебувають під опікою або піклуванням. Для підтримки сімей, які взяли на себе відповідальність за цих дітей, держава надає фінансову допомогу.

Допомога опікунам у 2024 році

Розмір державної підтримки залежить від віку та стану здоров'я дитини. Про це пише NV.

Розмір виплат становить:

  • Діти до 6 років: 6407,5 грн
  • Діти до 6 років з інвалідністю: 8970,5 грн
  • Діти 6-18 років: 7990 грн
  • Діти 6-18 років з інвалідністю: 11 186 грн

Важливо зазначити, що ці кошти належать дитині, хоча й виплачуються опікуну. Їх можна накопичувати на рахунку дитини або використовувати для задоволення її потреб, про що опікун звітує щоквартально.

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Процедура отримання допомоги

Для призначення виплат опікун має звернутися до місцевого органу соціального захисту населення та подати такі документи:

  1. Заява
  2. Копія рішення про встановлення опіки
  3. Копія свідоцтва про народження дитини
  4. Довідка про місце проживання опікуна та дитини
  5. Інформація про інші виплати на дитину (пенсія, аліменти тощо)
  6. Для дітей з інвалідністю - медичний висновок

У випадку неможливості отримати довідку про аліменти з окупованих територій, достатньо письмової заяви опікуна про факт отримання чи неотримання цих коштів.

Зауважимо, що держава спростила процедуру подання документів для призначення соціальних виплат у 2024 році.

Тим часом дізнайтеся, які документи потрібні для виїзду за кордон тим, хто супроводжує людину з інвалідністю.

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