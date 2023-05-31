Як отримати виплату субсидій після смерті особи: пояснення

Держава надає допомогу у виплаті комунальних платежів через житлову субсидію, якщо це необхідно. У випадку, коли субсидія була призначена, але не була отримана через смерть особи, на яку була оформлена допомога, інша людина з домогосподарства може отримати кошти, враховуючи фактори, за якими була призначена субсидія для сплати комунальних послуг.

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Пенсійний фонд України нагадує, що такий перерахунок не відбувається автоматично. Щоб отримати субсидію, яка була оформлена на померлого члена сім'ї, необхідно подати письмове звернення протягом трьох місяців з моменту смерті отримувача.

Ця вимога визначена у пункті 3 Положення про порядок призначення житлової субсидії, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.10.1995 року N 848 "Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг та надання скрапленого газу палива".

Нагадаємо, раніше у пенсійному фонді назвали категорії українців, які можуть отримати субсидію навіть не відповідаючи одній з умов.

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