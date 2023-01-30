Як посадити і виростити на дачі волоський горіх, щоб збирати врожай ящиками

Волоський горіх можна досить швидко та просто виростити у себе на дачі. Для цього треба відібрати великі плоди та посадити їх, але попередньо зміцнити їх.

У Telegram-каналі "Дача. Сад та город" пояснили, як посадити і виростити на дачі волоський горіх. Завдяки цьому способу у майбутньому зможете збирати гори врожаю.

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Найкраще відібрати великі плоди. Чим тонше в них буде шкаралупа, тим краще. Шкаралупа вибраного для посадки горіха повинна бути світлою. Якщо є цятки (плід інфікований), то майбутнє дерево може хворіти.

Для дезінфекції експерти рекомендують використовувати "сильний" розчин марганцівки темно-рожевого кольору. Помістити на три дні.

Щоб горіх ріс міцним і потужним, його потрібно відразу посадити на місце постійного зростання, уникаючи пересадок. Так рослина почне раніше плодити і дасть багато врожаю.

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Садити горіх потрібно "носиком" вниз на глибину 10 см. Рослина не любить кислий ґрунт, тому в ґрунт треба внести крейду або інший засіб, який знизить кислотність.

Також грядку можна удобрити перегноєм. Після горіх засипаємо і поливаємо. Сходів чекати можна довго. Зростання може з'явитися навіть через рік!

"Тому запам'ятайте місце посадки. На перший рік паросток досягне висоти 10 сантиметрів. А потім почнеться активне зростання", – йдеться у повідомленні.

Як виростити волоський горіх

Нагадаємо, що гарні рослини та квіти можна виростити з живців. Особливо, якщо знати кілька важливих секретів.

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