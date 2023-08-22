Як посадити і виростити ванільно-полуничні гортензії: поради садівників

Гортензія – популярна квітка серед українських садівників. Один з сортів – Vanilla Strawberry цвіте щільними білими квітами з рожевими центрами.

Коли вони старіють, головки квітів набувають глибшого та насиченішого рум’янцю. Ця гортензія не потребує надто складного догляду, однак є моменти, про які важливо знати, якщо ви хочете висадити рослину в саду, повідомляє Better Homes & Gardens.

Така гортензія найкраще почувається на сонці. Завдяки своїм розмірам гортензія "Ванільно-полунична" є чудовим кущем для культивування або основи.

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Ґрунт має бути багатим на органіку, вологим і добре дренованим і злегка кислий (рН між 6,0 і 6,5). Найкращий час для посадки ванільної полуниці навесні до початку швидкого росту та пізньої осені, коли ця гортензія перебуватиме у стані спокою.

Викопайте яму достатньо глибоку та широку, щоб коренева кулька могла зручно сидіти в ній. Переконайтеся, що стебло знаходиться на тій самій глибині ґрунту, що й у контейнері. Мульчуйте навколо основи, щоб зберегти вологість ґрунту та придушити бур’яни.

Залежно від розміру, з якого ви починаєте, очікуйте, що ваша рослина зацвіте через рік або два після посадки.

Гортензія Vanilla Strawberry віддає перевагу сонячному світлу, але може рости і в півтіні. Після посадки добре поливайте гортензію Vanilla Strawberry.

Щоб видалити старі квіти, щоб звільнити місце для нових, і заохотити новий ріст, найкращий час обрізати цю гортензію після того, як минуть найгірші зимові холоди, швидше за все, у лютому або березні.

Нагадаємо, раніше ми назвали 10 найпоширеніших помилок, яких можна припуститися, вирощуючи гортензії.

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