Як правильно зберігати лимони в холодильнику якомога довше: прості поради
Під час покупок продуктів ми завжди прагнемо, щоб вони залишалися свіжими якнайдовше. Ми вже поділилися з вами секретами тривалого зберігання різних продуктів, а тепер розкажемо, як продовжити термін придатності лимонів.
Ці прості поради, якими поділились у виданні theLime, допоможуть вам подовше зберегти лимони та насолодитися їхнім освіжаючим смаком.
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Способи зберігання лимонів
- Найпоширеніший метод - обгорнути лимони в пергамент та покласти їх у відділення для фруктів у холодильнику. В такому вигляді цитрусові зберігатимуть свіжість до тижня.
- Щоб лимони залишалися свіжими ще довше, можна використовувати метод із водою. Плоди поміщаються у скляну банку та заливаються холодною водою. Великий об'єм ємності бажаний, щоб лимони лежали вільно. Протягом двох днів воду слід зливати і замінювати новою, при цьому кожен лимон ретельно промивається під проточною водою.
- Цей метод передбачає використання свічки. Лимони розміщуються великою стерилізованою банкою, всередині якої розміщується невелика свічка. Після запалювання свічки банку щільно закривають. Вогонь видаляє з банки кисень і допомагає зберегти свіжість лимонів.
- Існує також спосіб зберігання лимонів у піску. Для цього ящик вирішують сухим піском на глибині приблизно 3 см. Плоди обгортаються у пергаментний папір і поміщаються в ящик. Зверху насипається ще шар піску.
- Якщо у вас є віск, його також можна використовувати для зберігання цитрусових. Розтопіть віск і тонким шаром нанесіть його на лимони, використовуючи кисть. Після застигання воску, плоди складаються в ящик з отворами, щоб повітря могло циркулювати.
Як зберігати розрізаний лимон
Розрізаний лимон можна зберігати у холодильнику. Для цього розрізаний бік обробляється сіллю, і плід кладеться на тарілку зрізаним боком донизу. Також можна використовувати цукор, або приготувати цитрусову суміш, нарізавши лимон на тонкі кружечки та чергуючи їх з цукром в банці або харчовому контейнері. У цьому стані розрізані лимони збережуться кілька днів.
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