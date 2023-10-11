Как правильно хранить лимоны в холодильнике как можно дольше: простые советы

При покупке продуктов мы всегда стремимся, чтобы они оставались свежими как можно дольше. Мы уже поделились с вами секретами длительного хранения разных продуктов, а теперь расскажем, как продлить срок годности лимонов.

Эти простые советы, которыми поделились в издании theLime, помогут вам подольше сохранить лимоны и насладиться их освежающим вкусом.

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Способы хранения лимонов

Самый распространенный метод – обернуть лимоны в пергамент и положить их в отделение для фруктов в холодильнике. В таком виде цитрусовые будут сохранять свежесть до недели. Чтобы лимоны оставались свежими дольше, можно использовать метод с водой. Плоды помещаются в стеклянную банку и заливаются холодной водой. Большой объем емкости желателен, чтобы лимоны лежали свободно. В течение двух дней воду следует сливать и заменять новой, каждый лимон тщательно промывается под проточной водой. Этот метод предполагает использование свечи. Лимоны размещаются большой стерилизованной банкой, внутри которой размещается небольшая свеча. После зажигания свечи банку плотно закрывают. Огонь удаляет из банки кислород и помогает сохранить свежесть лимонов. Существует способ хранения лимонов в песке. Для этого ящик решают сухим песком на глубине примерно 3 см. Плоды оборачиваются пергаментной бумагой и помещаются в ящик. Сверху насыпается еще слой песка. Если у вас есть воск, его можно использовать для хранения цитрусовых. Растопите воск и тонким слоем нанесите его на лимоны, используя кисть. После застывания воска, плоды складываются в ящик с отверстиями, чтобы воздух мог циркулировать.

Как хранить разрезанный лимон

Разрезанный лимон можно хранить в холодильнике. Для этого разрезанная сторона обрабатывается солью, и плод кладется на тарелку срезанной стороной вниз. Также можно использовать сахар или приготовить цитрусовую смесь, нарезав лимон на тонкие кружочки и чередуя их с сахаром в банке или пищевом контейнере. В этом состоянии разрезанные лимоны сохранятся несколько дней.

Напомним, ранее мы писали о том, как сохранить хлеб свежим максимально долго.

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