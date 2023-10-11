Как правильно хранить лимоны в холодильнике как можно дольше: простые советы
При покупке продуктов мы всегда стремимся, чтобы они оставались свежими как можно дольше. Мы уже поделились с вами секретами длительного хранения разных продуктов, а теперь расскажем, как продлить срок годности лимонов.
Эти простые советы, которыми поделились в издании theLime, помогут вам подольше сохранить лимоны и насладиться их освежающим вкусом.
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Способы хранения лимонов
- Самый распространенный метод – обернуть лимоны в пергамент и положить их в отделение для фруктов в холодильнике. В таком виде цитрусовые будут сохранять свежесть до недели.
- Чтобы лимоны оставались свежими дольше, можно использовать метод с водой. Плоды помещаются в стеклянную банку и заливаются холодной водой. Большой объем емкости желателен, чтобы лимоны лежали свободно. В течение двух дней воду следует сливать и заменять новой, каждый лимон тщательно промывается под проточной водой.
- Этот метод предполагает использование свечи. Лимоны размещаются большой стерилизованной банкой, внутри которой размещается небольшая свеча. После зажигания свечи банку плотно закрывают. Огонь удаляет из банки кислород и помогает сохранить свежесть лимонов.
- Существует способ хранения лимонов в песке. Для этого ящик решают сухим песком на глубине примерно 3 см. Плоды оборачиваются пергаментной бумагой и помещаются в ящик. Сверху насыпается еще слой песка.
- Если у вас есть воск, его можно использовать для хранения цитрусовых. Растопите воск и тонким слоем нанесите его на лимоны, используя кисть. После застывания воска, плоды складываются в ящик с отверстиями, чтобы воздух мог циркулировать.
Как хранить разрезанный лимон
Разрезанный лимон можно хранить в холодильнике. Для этого разрезанная сторона обрабатывается солью, и плод кладется на тарелку срезанной стороной вниз. Также можно использовать сахар или приготовить цитрусовую смесь, нарезав лимон на тонкие кружочки и чередуя их с сахаром в банке или пищевом контейнере. В этом состоянии разрезанные лимоны сохранятся несколько дней.
Напомним, ранее мы писали о том, как сохранить хлеб свежим максимально долго.
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