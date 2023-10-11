Як правильно зберігати лимони в холодильнику якомога довше: прості поради

Під час покупок продуктів ми завжди прагнемо, щоб вони залишалися свіжими якнайдовше. Ми вже поділилися з вами секретами тривалого зберігання різних продуктів, а тепер розкажемо, як продовжити термін придатності лимонів.

Ці прості поради, якими поділились у виданні theLime, допоможуть вам подовше зберегти лимони та насолодитися їхнім освіжаючим смаком.

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Способи зберігання лимонів

Найпоширеніший метод - обгорнути лимони в пергамент та покласти їх у відділення для фруктів у холодильнику. В такому вигляді цитрусові зберігатимуть свіжість до тижня. Щоб лимони залишалися свіжими ще довше, можна використовувати метод із водою. Плоди поміщаються у скляну банку та заливаються холодною водою. Великий об'єм ємності бажаний, щоб лимони лежали вільно. Протягом двох днів воду слід зливати і замінювати новою, при цьому кожен лимон ретельно промивається під проточною водою. Цей метод передбачає використання свічки. Лимони розміщуються великою стерилізованою банкою, всередині якої розміщується невелика свічка. Після запалювання свічки банку щільно закривають. Вогонь видаляє з банки кисень і допомагає зберегти свіжість лимонів. Існує також спосіб зберігання лимонів у піску. Для цього ящик вирішують сухим піском на глибині приблизно 3 см. Плоди обгортаються у пергаментний папір і поміщаються в ящик. Зверху насипається ще шар піску. Якщо у вас є віск, його також можна використовувати для зберігання цитрусових. Розтопіть віск і тонким шаром нанесіть його на лимони, використовуючи кисть. Після застигання воску, плоди складаються в ящик з отворами, щоб повітря могло циркулювати.

Як зберігати розрізаний лимон

Розрізаний лимон можна зберігати у холодильнику. Для цього розрізаний бік обробляється сіллю, і плід кладеться на тарілку зрізаним боком донизу. Також можна використовувати цукор, або приготувати цитрусову суміш, нарізавши лимон на тонкі кружечки та чергуючи їх з цукром в банці або харчовому контейнері. У цьому стані розрізані лимони збережуться кілька днів.

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