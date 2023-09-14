Як правильно зберігати гострий та солодкий перець вдома, щоб він не псувався якомога довше

Як правильно зберігати болгарський перець та гострий перець, щоб він довго не псувався - прості поради

Щоб зберегти свіжість та смак овочів, таких як перець, на тривалий термін, потрібно дотримуватися деяких правил зберігання. Особливо це стосується болгарського перцю, який може зберігати свої смакові та корисні якості до 3-4 місяців.

Читайте також: Чому досвідчені городники радять зберігати буряк з картоплею

Найпоширеніший метод зберігання – у холодильнику, але важливо дотримуватися певних кроків, щоб забезпечити оптимальні умови для зберігання цього овочу, пише Express.

Як зберігати солодкі перці

Вибір правильного перцю: Зелений болгарський перець зазвичай зберігається довше, ніж червоний або жовтий. Тому, обираючи перець для зберігання, варто віддавати перевагу зеленому варіанту. Зберігання цілими: Перець краще зберігати у цілому стані, без різання або нарізки. Різані плоди швидше втрачають свою свіжість та стають м'якими. Холодильник: Зберігайте перці у холодильнику. Оптимальна температура для зберігання перців – близько +7°C. Особливий відсік: Відділіть окремий відсік у холодильнику для зберігання овочів, включаючи перці. Уникайте розташування їх поруч з томатами або огірками, оскільки газ етилен, що виділяється цими овочами, може сприяти псуванню перців. Підготовка до зберігання: Перед тим, як помістити перці у холодильник, обов'язково вимийте їх та ретельно обсушіть. Це допоможе уникнути утворення конденсату, який може спричинити гниль або плісняву. Використання паперового рушника: Складіть паперовий рушник навпіл і помістіть у щільний поліетиленовий пакет. Потім додайте один або два перці і щільно закрийте пакет. Цей метод допомагає вберегти вологу та забезпечити оптимальну вентиляцію для овочів.

Читайте також: Цибуля завжди родитиме: три важливі секрети догляду за рослиною від городників

Як зберігати гострі перці

Існує кілька ефективних способів зберігання гострого перцю, які дозволять вам зберегти його свіжість і смакові якості протягом тривалого періоду. Гострий перець має в собі капсикам, що виступає як природний консервант, що робить його практично невразливим до гниття. Ось кілька основних методів зберігання гострого перцю: сушіння, заморожування та консервування.

Сушіння гострого перцю: Сушіння є одним із найпопулярніших методів зберігання гострого перцю. Цей процес можна провести кількома способами, але результат завжди є стабільно якісним.

Підготовка перцю: Почніть з вибору стиглих перців. Зніміть їх разом із плодоніжкою та мити теплою водою. Після цього плоди слід трохи просушити на паперовому рушнику. Також проведіть відбраковування, вилучаючи пошкоджені або незрілі плоди, оскільки їх не можна сушити.

Сушіння перцю: Є два способи сушіння:

Повішання на нитці: Нанизуйте перець на товсту нитку за плодоніжку і розвішайте їх в прохолодному, сухому приміщенні при температурі від 0 до +10 градусів. Це дозволить їм повільно висихати та ставати тендітними і ламкими. Коли плоди набудуть насиченого кольору і повністю висохнуть, вони готові до тривалого зберігання.

Електросушарка: Використовуйте електросушарку для сушіння перцю протягом 10-12 годин. Перевертайте перець декілька разів під час процесу сушіння.Зберігання сухого перцю: Сушений перець слід зберігати в перфорованих поліетиленових або паперових пакетах, скляних посудинах без кришки або в картонних коробках. Також можна залишити їх на нитці, що допоможе не лише зберегти їх, а й використовувати як декор для кухні.

Заморожування гострого перцю: Заморожування – інший ефективний спосіб зберегти гострий перець. Миті і підсушіть стручки, а потім помістіть їх у морозильну камеру у пластиковому пакеті або контейнері. Перець може замерзнути при температурі -1 градуса Цельсія. Максимальний термін зберігання таким способом - 3-4 місяці.

Зберігання гострого перцю в холодильнику: Гострий перець можна також зберігати в холодильнику. Помийте і підсушіть плоди, а потім помістіть їх у пакет з перфорацією або скляну банку і зберігайте при температурі 0-2 градуси Цельсія. Максимальний термін зберігання - 1,5 місяця.

Нагадаємо, ми вже писали, що робити, аби цибуля не почала швидко гнити.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!