Як правильно зберігати зимові шини до наступної зими: поради водіям

Весна – час переходити на літню гуму. Деякі водії прибирають шини на зберігання до наступного сезону, не помивши та не очистивши їх, хоча залишати покришки брудними на довгий час – шкідливо для них.

У складі дорожнього пилу міститься величезна кількість хімічних елементів. Деякі є небезпечними канцерогенами. Це також можуть бути залишки мастила, антифризу, сажі від згорілого палива тощо. Саме тому зношену гуму краще не використовувати як декоративний елемент для квітників чи викидувати їх в місцях масового накопичення побутових відходів.

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Перед тривалим зберіганням зимових шин весь бруд слід ретельно змити. Робити це краще на мийці, адже ефективно позбавитися дрібних часточок бруду допоможе апарат високого тиску.

Якщо ви вирішили вимити шини самостійно, використайте автомобільний шампунь та щітку з довгим ворсом і мийте не лише гуму, а й диски. Після миття протріть шини ганчіркою із мікрофібри. Для протирання дисків візьміть іншу чисту ганчірку, оскільки дрібнозернистий пил може подряпати метал.

Категорично не можна упаковувати в мішки шини, які не до кінця висохли. Волога може спричинити швидке розмноження бактерій. Краще придбати герметичні мішки із застібкою та видалити з них зайве повітря за допомогою пилососа.

Зберігаючи шини у гаражі, ставте їх подалі від джерел тепла. Покришки також не варто тримати поруч із розчинниками, змащувальними рідинами та речовинам, виділяють хімічні пари.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чому досвідчені водії радять витискати педаль газу в підлогу. Таку дію обов'язково потрібно проводити час від часу.

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