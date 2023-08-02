Як правильно носити білий одяг: топ-3 поради від стилістів

Білий колір завжди вважався універсальним. Проте, при невмілому підході, можна зіпсувати стильний вигляд. Як правильно носити білий одяг підкаже ukr.media.

Перш за все, необхідно перевірити річ на просвічування. Освітлення в примірочних кабінках не дуже хороше, тому краще перевірити виріб під денним світлом, щоб уникнути неприємних ситуацій. Також варто звернути увагу на просвічування кишень, оскільки це може погіршити зовнішній вигляд виробу.

Також слід уникати одягання білої білизни під білі речі, оскільки це створює контраст зі шкірою, який може бути помітний крізь одяг. Фахівці радять використовувати тілесну білизну, щоб уникнути просвічування.

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Важливо також звернути увагу на відтінок білого. Яскравий білий може не підходити всім, і краще обрати м'який білий, який менш різкий і гармонійно виглядає з білками очей. Підтон шкіри також грає важливу роль у виборі відтінку білого.

Аби зробити образ цікавішим, не слід утримуватися від аксесуарів. Додайте металеві прикраси, яскраві туфлі, ремінь чи велику сумку, щоб зробити стильний акцент у білому образі. Пам'ятайте, що білий колір - це чисте полотно, яке можна чудово доповнити різноманітними аксесуарами.

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