Як правильно збирати та готувати свіжі білі гриби: прості поради

Де збирати та як приготувати свіжі білі гриби

У цей час року грибники та любителі грибів знову активно вирушають на збір грибів, а також покупці ринків і сіл шукають свіжі та найсмачніші гриби за доступною ціною.

Проте, приготування страв з грибів вимагає дотримання певних правил, які варто знати. У виданні Rivne.media розглянули ці правила та поділись рецептом.

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Правило 1: Під час збору грибів важливо бути підготовленим. Крім зручного одягу і взуття, необхідно вивчити, які гриби їстівні, умовно їстівні або небезпечні. Можна також мати фото гриба для перевірки, якщо є сумніви.

Правило 2: Якщо ви маєте сумніви стосовно виду гриба, краще не збирати його. Варто збирати лише ті гриби, з якими ви впевнені.

Правило 3: Вибирайте місця для збору грибів подалі від доріг і обирайте молоді гриби без кореня. Дотримуючись цих правил, ви зменшуєте ризик неправильного вибору грибів. Це особливо важливо, оскільки іноді люди отруюються невірно зібраними грибами.

Якщо ви не впевнені у своїх навичках розпізнавання їстівних грибів, краще довіртеся фахівцям і купуйте гриби в магазині або на ринку, але не забувайте перевірити їх якість.

Рецепт приготування білих грибів

Інгредієнти:

500 г білих грибів

1 цибулина середньої величини

Горошини чорного і запашного перцю

1 лавровий лист

1 чайна ложка солі

80 г вершкового масла

1 столова ложка олії

2-3 зубчики часнику

Чверть стручка пекучого перцю

Гілочка розмарину або чебрецю

Малий пучок петрушки

1,5-2 столові ложки винного або іншого легкого оцту

Сіль і перець за смаком

Крок 1: Почнемо з підготовки грибів. Очистіть і промийте гриби. Потім проваріть їх у підсоленій воді разом з цибулею, лавровим листом і перцями протягом 3-4 хвилин. Після цього гриби відцідіть.

Крок 2: На гарячій сковорідці з маслом та олією обсмажте гриби до золотистого кольору (близько 3-4 хвилин). Під час смаження можете додати часник і пекучий перець приблизно наполовину часу смаження. Наприкінці додайте винний оцет, петрушку і розмарин або чебрець. Підсоліть і поперчіть за смаком. Гриби готові.

Крок 3: Подавайте гриби зі сметаною та білим вином, або використовуйте їх як гарнір до м'яса або риби. Можна також приготувати пасту або картопляне пюре і подавати гриби як основну страву разом із ними.

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