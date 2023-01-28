Як правильно поєднувати різні матеріали в образі - поради стиліста

Образ буде цікавим та ефектним, якщо стильно комбінувати різні матеріали. Так, драматичну шкіру можна поєднати з домашнім трикотажем, а бавовну з розкішним шовком.

Вдале поєднання матеріалів в образі – один з основних стильових прийомів. Тому стилісти пропонують не боятися експериментувати та використовувати цей метод стайлінгу.

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Шкіра + трикотаж

Як стильно комбінувати матеріали в образах - модні приклади у фото - модні тренди 2023

Костюмна тканина + бавовна + денім

Як стильно комбінувати матеріали в образах - модні приклади у фото - модні тренди 2023

Костюмна тканина + бавовна + шкіра

Як стильно комбінувати матеріали в образах - модні приклади у фото - модні тренди 2023

Твід + бавовна + денім

Як стильно комбінувати матеріали в образах - модні приклади у фото - модні тренди 2023

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Шовк (сатин, атлас) або паєтки/блискітки + денім

Як стильно комбінувати матеріали в образах - модні приклади у фото - модні тренди 2023

Костюмна тканина + трикотаж

Як стильно комбінувати матеріали в образах - модні приклади у фото - модні тренди 2023

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Бавовна + паєтки (стрази, пір’я)

Як стильно комбінувати матеріали в образах - модні приклади у фото - модні тренди 2023

Хутро + денім

Як стильно комбінувати матеріали в образах - модні приклади у фото - модні тренди 2023

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Нагадаємо, що відомий український дизайнер Андре Тан показав п'ять трендових речей, які просто повинні бути в гардеробі кожної модниці. Вони допоможуть створити стильний образ.

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