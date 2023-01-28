Як правильно поєднувати різні матеріали в образі: поради стиліста
Образ буде цікавим та ефектним, якщо стильно комбінувати різні матеріали. Так, драматичну шкіру можна поєднати з домашнім трикотажем, а бавовну з розкішним шовком.
Вдале поєднання матеріалів в образі – один з основних стильових прийомів. Тому стилісти пропонують не боятися експериментувати та використовувати цей метод стайлінгу.
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Шкіра + трикотаж
Костюмна тканина + бавовна + денім
Костюмна тканина + бавовна + шкіра
Твід + бавовна + денім
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Шовк (сатин, атлас) або паєтки/блискітки + денім
Костюмна тканина + трикотаж
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Бавовна + паєтки (стрази, пір’я)
Хутро + денім
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Нагадаємо, що відомий український дизайнер Андре Тан показав п'ять трендових речей, які просто повинні бути в гардеробі кожної модниці. Вони допоможуть створити стильний образ.
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