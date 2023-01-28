Как правильно сочетать разные материалы в образе: советы стилиста

Образ будет интересен и эффектен, если стильно комбинировать различные материалы. Да, драматическую кожу можно сочетать с домашним трикотажем, а хлопок с роскошным шелком.

Удачное сочетание материалов в образе – один из основных стилевых приёмов. Поэтому стилисты предлагают не бояться экспериментировать и использовать этот метод стайлинга.

Читайте также: Пять вещей на весну, которые никогда не выйдут из моды

Кожа + трикотаж

Видео дня

Костюмная ткань + хлопок + деним

Костюмная ткань + хлопок + кожа

Твид + хлопок + деним

Читайте также: Названы наиболее актуальные цветовые сочетания в 2023 году

Шелк (сатин, атлас) или паетки/блестки + деним

Костюмная ткань + трикотаж

Читайте также: Девять базовых вещей, которые всегда актуальны и не выходят из моды (фото)

Хлопок + пайетки (стразы, перья)

Мех + деним

Читайте также: Стилисты назвали вещи, которые в 2023 году будут неактуальными

Напомним, что известный украинский дизайнер Андре Тан показал пять трендовых вещей, которые просто должны находиться в гардеробе каждой модницы. Они помогут создать стильный образ.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!