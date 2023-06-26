Як правильно прати купальник, щоб він зберіг свою форму та колір

Купальник потребує особливого догляду. Щоб тканина тримала форму та зберегла колір варто знати, як правильно його прати. Про це розповість UaPortal.

Як часто можна прати купальник

Періть купальник після кожного використання, пояснимо, чому:

Піт погано впливає на тканину: вона розтягується, тому що він її роз’їдає.

Морська сіль може "з’їсти" колір.

Засоби від засмаги лишають плями на тканині.

Мул може змінити колір купальника: зробити його тьмяним, зеленим чи жовтим.

Хлор та сонце погано впливають на міцність тканини.

Якщо ви не маєте можливості виправити купальник у пральній машинці або вручну з порошком – прополосніть його.

Як прати купальник

Краще прати купальник вручну. Але якщо ви вирішили скористатись пральною машиною – перед пранням помістіть купальник до спеціального мішечка для прання.

Не періть купальник у пустому барабані. Він має бути заповнений хоча б наполовину.

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Як прати купальник:

вибирайте делікатний режим;

температура води не повинна бути більшою за 35 градусів;

використовуйте гель для прання, а не порошок.

купальники періть окремо від іншої білизни;

купальники із синтетики не можна прати з віджимом. під час прання купальника не додавайте у машинку ополіскувач.

не сушіть купальник у сушильній машині.

Як сушити купальник

Не варто сушити купальник під прямими сонячними променями – він може вигоріти. Не прасуйте його. Сушіть, розклавши на рушнику на свіжому повітрі. виріб на сонці чи на батареї.

Нагадаємо, ми вже писали, які купальники зроблять вас стрункішою.

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