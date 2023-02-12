Як правильно випрасувати сорочку, щоб не зім'яти її: корисний лайфхак

Щоб завжди виглядати охайно та доглянуто, слід регулярно прасувати одяг. Щоб сорочка була випрасована ідеально, потрібно витратити чимало часу, і не завжди виходить зробити це так, щоб не зім'яти одяг. Щоб швидко та без зайвих зусиль випрасувати речі, слід знати декілька простих порад.

Перед прасуванням переконайтеся, що одяг чистий та без зовнішніх дефектів. Краще, якщо річ буде трохи волога, але не мокра, інакше праска прилипне до тканини та пропалить її.

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Починати прасувати слід не з найбільшої частини сорочки, яка прилягає до тулуба, адже випрасувати її там простіше. Але таким чином ви ризикуєте просто зім'яти рівну тканину.

У якій послідовності правильно прасувати сорочку:

спочатку манжети та комір;

потім рукави;

плечі;

тулуб;

спина.

Прасувати одяг потрібно з лицьового боку, якщо речі не темного кольору та не прикрашені вишивкою. Сорочка з темної тканини буде блищати від залишених праскою смуг.

Якщо ви не вивернули сорочку, то прасувати її слід обережно, ледь доторкаючись до тканини.

Стежте за температурним режимом праски. Бавовняні сорочки вимагають міцного тиску, пари та 150-градусної температури.

Вироби з бавовни з поліестером витримують 110 градусів. Багато пари при прасуванні не потрібно.

Режим прасування лляних сорочок схожий на догляд за бавовняною тканиною: сильний тиск і багато пари, а температура 210-230 градусів.

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