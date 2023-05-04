Як правильно вирощувати батат: поради городників

Батат – це субтропічна культура, яка добре прижилась в Україні завдяки пом’якшенню клімату. Доволі тепла погода дала можливість городникам вирощувати цю культуру по всій території України. Батат ще називають солодкою картоплею (Ipomoea batatas), він походить з Південної Америки. В країнах, де переважає теплий клімат, батат є багаторічної рослиною, в Україні його вирощують як однорічну рослину. Батат солодший та містить більше вуглеводів, ніж проста картопля.

Вирощування розсади

Щоб отримати розсаду, бульби батату висадіть у ящики та накрийте їх плівкою. Температура повинна становити від 18 до 27 С. Батат любить воду, тому необхідно його щедро поливати. Пророщення батату можна починати в кінці січня чи на початку лютого.

Читайте також: Як боротися з волохатою оленкою.

Висаджування розсади в відкритий грунт

Висаджувати укорінені живці потрібно в кінці весни, у теплий ґрунт. Висаджуйте рядами на відстані 30 - 50 см, ширина міжрядь має становити 100 - 120 см. Має бути забезпечений постійний крапельниий полив. Для збільшення врожайності садіть батат у бурти ( канави глибиною до 30 см, на дні яких закладений перегній або компост, шар перегною накрийте шаром грунту, утворюючи бурти висото до 30 см.)

Збір врожаю

Збирати батат можна восени з вересня по жовтень. За кілька тижнів до збору полив потрібно повністю припинити, щоб бульби висохли. Перед зберіганням потрібно загартувати батат: просушіть його протягом 1 – 2 тижнів за температури близько 30 - 35 С.

Нагадаємо, ми вже писали, як боротися з совками.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!