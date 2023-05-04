Как правильно выращивать батат: советы огородников

Батат – это субтропическая культура, хорошо прижившаяся в Украине благодаря смягчению климата. Довольно тёплая погода дала возможность огородникам выращивать эту культуру по всей территории Украины. Батат еще называют сладким картофелем (Ipomoea batatas), он привезен к нам из Южной Америки. В странах, где преобладает тёплый климат, батат является многолетним растением, в Украине его выращивают как однолетнее растение. Батат слаще и содержит больше углеводов, чем простой картофель.

Выращивание рассады

Чтобы получить рассаду, клубни батата высадите в ящики и накройте пленкой. Температура должна составлять от 18 до 27 °С. Батат любит воду, поэтому необходимо его щедро поливать. Проращивание батата можно начинать в конце января или начале февраля.

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Высадка рассады в открытый грунт

Высаживать укоренившиеся черенки нужно в конце весны, в теплую почву. Высаживайте рядами на расстоянии 30 – 50 см, ширина междурядий должна составлять 100 – 120 см. Должен быть обеспечен постоянный капельный полив. Для увеличения урожайности сажайте батат в бурты ( канавы глубиной до 30 см, на дне которых заложен перегной или компост, слой перегноя накройте слоем почвы, образуя бурты высотой до 30 см.)

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Сбор урожая

Собирать батат можно осенью с сентября по октябрь. За несколько недель до сбора полив нужно полностью прекратить, чтобы клубни высохли. Перед хранением нужно закалить батат: просушите его в течение 1 – 2 недель при температуре около 30 – 35 С.

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