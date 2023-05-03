Может уничтожить все на огороде: как бороться с совками, эффективные методы

Если вы заметили, что растения на вашем огороде увядают, желтеют или сохнут, их могла атаковать подгрызающая совка. Это вредитель, который поедает разные виды растений на огороде, в том числе кустарники и деревья.

Этот вредитель получил свое название за свою привычку подгрызать стебли и корни растений, что может повредить их здоровью и урожайности. Совки могут также передавать инфекции и заболевания растениями, что может привести к их гибели. Кроме того, взрослые совки могут летать на больших расстояниях, что будет способствовать быстрому распространению вредителя на большие участки земли.

Читайте также: Если вовремя не уничтожить, вредитель поест урожаи: лучшие методы борьбы с мохнатой оленки

Видео дня

Существует несколько методов борьбы с совкой на огороде и саду:

Профилактические мероприятия: Следует проводить ежегодное изменение культур, чтобы предотвратить накопление совок в почве. Также рекомендуется удалить остатки растений и листьев в конце сезона, чтобы не покидать место для животных и насекомых зимовки.

Природные враги: Совки имеют естественных врагов, таких как птицы, лягушки и насекомые. Вы можете привлечь их в свой огород, устанавливая гнезда для птиц, водоемы и другие природные элементы.

Химические препараты Можно использовать химические препараты для борьбы с совкой. Есть широкий выбор инсектицидов, которые можно приобрести в магазине. Однако следует осторожно использовать химические средства, чтобы не повредить окружающую среду и здоровье растений и животных.

Механические методы Если вы заметили, что совки напали на ваши растения, вы можете применять механические методы для борьбы с ними. Например, вы можете использовать липкую ловушку, чтобы поймать насекомых или регулярно обрабатывать стебли и листья растений ручным способом.

Народные методы могут быть эффективны в борьбе с совкой на огороде, но следует помнить, что они могут не быть такими же действенными, как химические препараты. При использовании народных методов следует быть осторожным и проверять, не повредят ли они здоровью растений.

Читайте также: Настоящая беда для огорода: как избавиться от колорадского жука без химии

Существует несколько народных методов, которые можно использовать для борьбы с совкой в огороде:

Разводим настойку из чеснока. Чеснок содержит вещества, отпугивающие совок и других вредителей. Для приготовления настойки измельчите несколько зубчиков чеснока и залейте крутым кипятком на 1-2 дня. Затем процедите настойку и разведите водой в соотношении 1:5. Получившуюся жидкость можно использовать для опрыскивания растений.

Используйте настойку табака. Табак содержит никотин, который может убить совок и других вредителей. Чтобы приготовить настойку, залейте табак кипятком и настаивайте на несколько дней. Затем процедите настойку и разведите водой в соотношении 1:5. Эту настойку можно использовать для опрыскивания растений.

Используйте механические способы. Регулярно осматривайте растения и удаляйте всех насекомых вручную. Также можно установить на огороде липкие ловушки, которые будут улавливать насекомых.

Используйте растительные отвары. Можно приготовить отвар из луковой шелухи, расторопши, тысячелистника, полыни, смородины и других растений. Эти отвары можно использовать для опрыскивания растений.

Посадите растения-отпугиватели. Некоторые растения, такие как мята, бархатцы, календула, незабудки и пижма, содержат вещества, отпугивающие совок и других вредителей. Посадите эти растения в огород, чтобы уменьшить количество насекомых.

Предлагаем узнать о вредителях, которые портят кусты смородины.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграм-канал!