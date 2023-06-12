Як приготувати ароматне варення із квітів липи: простий рецепт

У червні настане сезон цвітіння липи, з чиїх квіток можна приготувати ароматне та корисне липове варення, схоже на мед за смаком. Це варення має заспокійливі та протизапальні властивості, сприяє зміцненню імунітету і корисне для жінок.

Якщо ви бажаєте приготувати липове варення, вам знадобляться свіжі квіти липи, які краще збирати подалі від доріг. Рекомендується готувати страву в день збору квіток, щоб вони ще мали свіжий аромат.

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Інгредієнти:

Квітки липи – 500 г;

Цукор – 500 г;

Лимонна кислота – 3 г;

Вода – 200 мл.

Промийте квітки липи під проточною водою та покладіть на друшляк, щоб стекла вода. Дайте їм підсохнути на сонці, розкладаючи квітки на чистому рушнику в один шар. Поки квітки сохнуть, можна приготувати сироп. В емальованій посудині злити воду і додати цукор. Довести сироп до кипіння і варити його на середньому вогні протягом 5 хвилин.

Потім в іншій каструлі розташуйте квітки липи і залийте їх киплячим сиропом. Покрийте каструлю плоскою тарілкою або кришкою меншого розміру, ніж каструля, і поставте зверху вантаж. Залиште це на 15 хвилин.

Після 15 хвилин поставте каструлю з квітками липи і сиропом на невеликий вогонь і варіть протягом 35 хвилин, регулярно помішуючи. Додайте лимонну кислоту за кілька хвилин до готовності.

Розподіліть варення по стерилізованих банках і залиште їх остигати при кімнатній температурі протягом 3 діб. Після цього ваша заготовка буде готова до зберігання. Просто складіть банки з варенням в прохолодне, темне місце.

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Крім традиційного варіанту липового варення, також можна приготувати варіант з желатином.

Інгредієнти:

Вода – 250 мл;

Квітки липи – 150 г;

Цукор – 200 г;

Желатин – 20 г.

Промийте квітки липи і залийте їх 250 мл води. Доведіть до кипіння і варіть протягом 3 хвилин. Зніміть з вогню, накрийте каструлю кришкою і залиште до повного охолодження. Потім процідіть отриманий настій, додайте цукор і желатин. Погрійте суміш до повного розчинення желатину, але не доводьте до кипіння. Розлийте отриманий розчин по стерилізованих банках і закрийте кришками. Спочатку він матиме рідку консистенцію, але з часом загустіє.

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