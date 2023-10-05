Як приготувати капусту по-грузинськи: простий рецепт на зиму
Капуста – одна з найпопулярніших овочів у кулінарії, і завжди приємно спробувати її у новому образі. Капуста по-грузинськи – це страва, яка приносить новий смак і вигляд звичній капусті.
Не переживайте, що для цього рецепту потрібно буде витратити багато часу та зусиль – навіть початківцям вдасться з ним справитися легко, пише сайт "Школа життя".
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Рецепт капусти по-грузинськи
Інгредієнти:
- 3 кілограми капусти;
- 1,5 кілограма буряків;
- 3 стручки гострого червоного перцю;
- 2 головки часнику;
- 2 пучки селери;
Для маринаду:
- 100 грамів солі;
- 2 літри води;
- 150 грамів цукру;
- 0,5 літра яблучного оцту (0,5%);
- 1 столова ложка чорного перцю (горошок);
- 7 горошин духмяного перцю;
- 3 гвоздики.
Приготування:
- Почніть з приготування розсолу, і важливо, щоб він був холодним. Прокип'ятіть воду, розчиніть в ній сіль та цукор, додайте інші інгредієнти і доведіть до кипіння. Потім залиште його остудитися.
- Очистіть капусту від верхніх листків та наріжте її тонкими скибочками, включаючи качан.
- Мийте, почистіть і наріжте буряки тонкими кружечками.
- Часник також очистіть і розріжте на кілька частин, а перець наріжте шматочками.
- У банку або баняку розкладіть шарами буряки, капусту, буряки, часник, перець та селеру.
- Залийте усе попередньо підготовленим розсолом та залиште на три дні.
- Після цього терміну добре промийте і перемішайте капусту з додатковою сіллю та залиште на кухні.
- На п'ятий день ви можете перенести капусту до холодильника. Головний секрет страви – це повільне просолювання, яке додає їй особливого смаку. Насолену капусту готову до споживання!
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