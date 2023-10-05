Як приготувати капусту по-грузинськи: простий рецепт на зиму

Капуста – одна з найпопулярніших овочів у кулінарії, і завжди приємно спробувати її у новому образі. Капуста по-грузинськи – це страва, яка приносить новий смак і вигляд звичній капусті.

Не переживайте, що для цього рецепту потрібно буде витратити багато часу та зусиль – навіть початківцям вдасться з ним справитися легко, пише сайт "Школа життя".

Читайте також: Підійде для всіх: універсальний рецепт для консервації будь-яких овочів на зиму

Рецепт капусти по-грузинськи

Інгредієнти:

3 кілограми капусти;

1,5 кілограма буряків;

3 стручки гострого червоного перцю;

2 головки часнику;

2 пучки селери;

Для маринаду:

100 грамів солі;

2 літри води;

150 грамів цукру;

0,5 літра яблучного оцту (0,5%);

1 столова ложка чорного перцю (горошок);

7 горошин духмяного перцю;

3 гвоздики.

Приготування:

Почніть з приготування розсолу, і важливо, щоб він був холодним. Прокип'ятіть воду, розчиніть в ній сіль та цукор, додайте інші інгредієнти і доведіть до кипіння. Потім залиште його остудитися. Очистіть капусту від верхніх листків та наріжте її тонкими скибочками, включаючи качан. Мийте, почистіть і наріжте буряки тонкими кружечками. Часник також очистіть і розріжте на кілька частин, а перець наріжте шматочками. У банку або баняку розкладіть шарами буряки, капусту, буряки, часник, перець та селеру. Залийте усе попередньо підготовленим розсолом та залиште на три дні. Після цього терміну добре промийте і перемішайте капусту з додатковою сіллю та залиште на кухні. На п'ятий день ви можете перенести капусту до холодильника. Головний секрет страви – це повільне просолювання, яке додає їй особливого смаку. Насолену капусту готову до споживання!

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як правильно законсервувати щавель для зеленого борщу. А також радимо звернути увагу на рецепт битих огірків.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!