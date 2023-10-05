русский
Рецепти

Як приготувати капусту по-грузинськи: простий рецепт на зиму

Ігор Романько

Як замаринувати капусту по-грузинськи на зиму

Капуста – одна з найпопулярніших овочів у кулінарії, і завжди приємно спробувати її у новому образі. Капуста по-грузинськи – це страва, яка приносить новий смак і вигляд звичній капусті.

Не переживайте, що для цього рецепту потрібно буде витратити багато часу та зусиль – навіть початківцям вдасться з ним справитися легко, пише сайт "Школа життя".

Читайте також: Підійде для всіх: універсальний рецепт для консервації будь-яких овочів на зиму

Рецепт капусти по-грузинськи

Інгредієнти:

  • 3 кілограми капусти;
  • 1,5 кілограма буряків;
  • 3 стручки гострого червоного перцю;
  • 2 головки часнику;
  • 2 пучки селери;

Для маринаду:

  • 100 грамів солі;
  • 2 літри води;
  • 150 грамів цукру;
  • 0,5 літра яблучного оцту (0,5%);
  • 1 столова ложка чорного перцю (горошок);
  • 7 горошин духмяного перцю;
  • 3 гвоздики.

Приготування:

  1. Почніть з приготування розсолу, і важливо, щоб він був холодним. Прокип'ятіть воду, розчиніть в ній сіль та цукор, додайте інші інгредієнти і доведіть до кипіння. Потім залиште його остудитися.
  2. Очистіть капусту від верхніх листків та наріжте її тонкими скибочками, включаючи качан.
  3. Мийте, почистіть і наріжте буряки тонкими кружечками.
  4. Часник також очистіть і розріжте на кілька частин, а перець наріжте шматочками.
  5. У банку або баняку розкладіть шарами буряки, капусту, буряки, часник, перець та селеру.
  6. Залийте усе попередньо підготовленим розсолом та залиште на три дні.
  7. Після цього терміну добре промийте і перемішайте капусту з додатковою сіллю та залиште на кухні.
  8. На п'ятий день ви можете перенести капусту до холодильника. Головний секрет страви – це повільне просолювання, яке додає їй особливого смаку. Насолену капусту готову до споживання!

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як правильно законсервувати щавель для зеленого борщу. А також радимо звернути увагу на рецепт битих огірків.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!

Рецепти