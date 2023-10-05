Как приготовить капусту по-грузински: простой рецепт на зиму
Капуста – одна из самых популярных овощей в кулинарии и всегда приятно попробовать ее в новом образе. Капуста по-грузински – это блюдо, которое приносит новый вкус и вид привычной капусте.
Не беспокойтесь, что для этого рецепта нужно будет потратить много времени и усилий – даже начинающим удастся с ним справиться легко, пишет сайт "Школа жизни".
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Рецепт капусты по-грузински
Ингредиенты:
- 3 килограмма капусты;
- 1,5 килограмма свеклы;
- 3 стручка острого красного перца;
- 2 головки чеснока;
- 2 пучка сельдерея;
Для маринада:
- 100 г соли;
- 2 литра воды;
- 150 г сахара;
- 0,5 литра яблочного уксуса (0,5%);
- 1 столовая ложка черного перца (горошек);
- 7 горошин душистого перца;
- 3 гвоздики.
Приготовление:
- Начните с приготовления рассола и важно, чтобы он был холодным. Прокипятить воду, растворить в ней соль и сахар, добавить другие ингредиенты и довести до кипения. Затем оставьте его остудиться.
- Очистите капусту от верхних листьев и нарежьте ее тонкими ломтиками, включая кочерыжку.
- Мойте, почистите и нарежьте свеклу тонкими кружочками.
- Чеснок также очистите и разрежьте на несколько частей, а перец порежьте кусочками.
- В банке разложите слоями свеклу, капусту, свеклу, чеснок, перец и сельдерей.
- Залейте все предварительно подготовленным рассолом и оставьте на три дня.
- После этого срока хорошо промойте и перемешайте капусту с дополнительной солью и оставьте на кухне.
- На пятый день вы можете перенести капусту в холодильник. Главный секрет блюда – это медленное просоливание, которое придает ему особый вкус. Насоленную капусту готовую к употреблению!
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