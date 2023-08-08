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Як приготувати карі з цукіні та овочами на зиму: швидкий рецепт

Ігор Романько

Як зробити цукіні або кабачки з приправою каррі та овочами

Цікавий рецепт цукіні з карі, який обов'язково варто випробувати для прихильників кабачків. Влітку кабачки та цукіні на піку сезону дозрівають і радують господинь, які активно готують заготовки на зиму.

Алекс Якутов, відомий шеф та експерт реаліті-шоу "На ножах", вирішив поділитися легким рецептом цього сезонного страви.

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"Взимку ця ароматна та пікантна версія карі з цукіні буде справжньою знахідкою! Це варто додавати до картоплі, рису або навіть мастити на свіжі канапки", – рекомендує Алекс Якутов.

Інгредієнти:

  • 2 шт. цукіні
  • 1 шт. морква
  • 1 шт. цибуля
  • 3 зубчики часнику
  • 2 невеликі шматочки імбиру
  • 2 ст. л. рослинної олії
  • 3-4 шт. помідори
  • 1 ч. л. цукру
  • 2 ст. л. яблучного оцту
  • 2 ст. л. порошку карі
  • Сіль та перець за смаком

Приготування:

  1. Наріжте часник крупними шматочками, імбир – соломкою, цибулю, моркву та цукіні – тонкими кільцями.
  2. Розігрійте рослинну олію в сковорідці. Спершу додайте нарізаний часник та імбир, трохи обсмажте. Додайте цибулю та моркву. Смажте протягом 5 хвилин, після чого додайте цукіні.
  3. Додайте порошок карі до овочів та продовжуйте смажити.
  4. Здеріть шкірку з помідорів за допомогою бланшування. Поріжте їх на кільця та додайте до сковорідки. Тушкуйте овочі.
  5. Приправте цукіні сіллю, перцем, цукром та яблучним оцтом. Протушкуйте ще 5 хвилин, потім зніміть з вогню та залиште охолонути.
  6. Розлийте готову страву по стерилізованих банках, щільно закрийте кришками та зачекайте, поки вони охолонуть. Потім збережіть їх у прохолодному місці. Ваше цукіні з карі готове!

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