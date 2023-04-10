Як приготувати котлети без хліба, яєць та цибулі до великоднього столу

Коли мова йде про заповітне поєднання "домашня їжа", у багатьох з'являється асоціація з ароматними котлетами. Зазвичай це повітряне пюре з солоними огірками та парочкою домашніх котлеток. Але можна приготувати котлети і без хліба, яєць та цибулі, щоб вони все одно вийшли соковитими.

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Інгредієнти:

яловичий фарш – 1 кг;

свинячий фарш – 500 г (можна вибрати на свій смак);

картопля – 450 г;

морква – 300 г;

петрушка – 50 г;

часник – 5-6 зубчиків;

сіль – 2,5 чайних ложки;

свіжий коріандр – 2 чайні ложки;

солодка паприка – 2 чайні ложки;

чорний перець – до смаку.

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Приготування цих котлет досить просте. Спочатку змішайте свинячий та яловичий фарш в одному контейнері. Потім натріть на середній тертці моркву та картоплю і додайте їх до фаршу. Додайте також натертий часник, нарізану зелень петрушки, мелений коріандр, солодку паприку, сіль та чорний мелений перець. Усе ретельно перемішайте.

Далі вам знадобляться вологі руки, щоб сформувати котлети. Рекомендується використовувати пергамент, щоб не давати котлетам прилипнути до листа. Розігрійте духовку до 200 градусів, покрийте пергаментним папером противень для запікання.

Почніть формувати котлети з фаршу, викладаючи їх на лист. Використовуйте вологі руки, щоб фарш не прилипав до вас. Формуйте котлети бажаного розміру та товщини, виправляючи їх форму за допомогою рук. Рекомендується робити котлети не занадто товстими, щоб вони рівномірно просмажилися під час запікання.

Коли всі котлети сформовані, відправте їх в попередньо розігріту духовку на 25-30 хвилин, або доки вони не стануть золотистими та хрусткими. Зверніть увагу, що час приготування може варіюватися залежно від розміру та товщини котлет.

Після того, як котлети вийдуть з духовки, дайте їм трохи відпочити перед подачею на стіл. Подаємо ці соковиті котлети з улюбленим гарніром, салатом або соусом за бажанням. Ви будете приємно здивовані смаком цих котлет, приготовлених без хліба, яєць та цибулі, але з багатою палітрою смаків та ароматів від інших інгредієнтів. Вони стануть відмінним варіантом для тих, хто шукає нові ідеї в кулінарному мистецтві.

Нагадаємо, що багато господинь шукають ідеальний рецепт для святкової страви на Великдень, який настає перед Світлою Христовою Неділею. Якщо ви вже робили заварну паску, яка не черствіє довго, або ж м'яку та вологу панетоне, то цього разу спробуйте паску на сирному тісті, яку можна побалувати близьких.

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