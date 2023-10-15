Як приготувати огірки з морквою та перцем по-канадськи: простий рецепт на зиму

Як замаринувати огірки з морквою та болгарським перцем по-канадськи на зиму

Давайте розглянемо рецепт консервування огірків "по-канадськи", який ви можете спробувати навіть в середині жовтня, коли основна частина заготовок на зиму вже знаходиться у підвалах та погребах.

Цей рецепт, який був опублікований виданням "Фокус" дозволить вам створити смачні огірки, які можливо стануть вашим улюбленим додатком наступного сезону.

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Цей смачний і легкий спосіб консервування огірків "по-канадськи" може стати цікавим додатком до ваших кулінарних експериментів, і ви впевнено зможете насолоджуватися цими домашніми консервами навіть у холодну пору року.

Інгредієнти (на одну трилітрову банку):

Огірки.

Морква - 1 шт.

Болгарський перець - 3 шт.

Зелень кропу (за смаком).

Часник - 3 зубчики.

Для розсолу:

Вода - 4 стакани.

Цукор - 1,5 склянки.

Сіль - 0,5 склянки.

Оцтова есенція - 2 столові ложки.

Приготування:

Почніть з миття всіх овочів. Наріжте моркву на соломку, очистіть перець від насіння та серцевини, і наріжте його на невеликі шматочки. Огірки також очистіть і розріжте на чотири частини. Якщо огірки великі, їх можна поділити ще й навпіл. На дно трилітрової банки покладіть часник, моркву, перець і зелень кропу. Огірки, які ви підготували раніше, щільно розмістіть в банці. Прокип'ятіть розсіл, додайте оцтову есенцію, а потім вилийте його в банку з огірками. Закрийте банку закип'ятіть в протягом 12 хвилин для стерилізації. Після стерилізації закрийте банку кришкою і дайте їй охолонути. Після охолодження збережіть банку в прохолодному темному місці.

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