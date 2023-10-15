русский
Рецепти

Як приготувати огірки з морквою та перцем по-канадськи: простий рецепт на зиму

Ігор Романько

Як замаринувати огірки з морквою та болгарським перцем по-канадськи на зиму

Давайте розглянемо рецепт консервування огірків "по-канадськи", який ви можете спробувати навіть в середині жовтня, коли основна частина заготовок на зиму вже знаходиться у підвалах та погребах.

Цей рецепт, який був опублікований виданням "Фокус" дозволить вам створити смачні огірки, які можливо стануть вашим улюбленим додатком наступного сезону.

Читайте також: Підійде для всіх: універсальний рецепт для консервації будь-яких овочів на зиму

Цей смачний і легкий спосіб консервування огірків "по-канадськи" може стати цікавим додатком до ваших кулінарних експериментів, і ви впевнено зможете насолоджуватися цими домашніми консервами навіть у холодну пору року.

Інгредієнти (на одну трилітрову банку):

  • Огірки.
  • Морква - 1 шт.
  • Болгарський перець - 3 шт.
  • Зелень кропу (за смаком).
  • Часник - 3 зубчики.

Для розсолу:

  • Вода - 4 стакани.
  • Цукор - 1,5 склянки.
  • Сіль - 0,5 склянки.
  • Оцтова есенція - 2 столові ложки.

Приготування:

  1. Почніть з миття всіх овочів. Наріжте моркву на соломку, очистіть перець від насіння та серцевини, і наріжте його на невеликі шматочки. Огірки також очистіть і розріжте на чотири частини. Якщо огірки великі, їх можна поділити ще й навпіл.
  2. На дно трилітрової банки покладіть часник, моркву, перець і зелень кропу.
  3. Огірки, які ви підготували раніше, щільно розмістіть в банці.
  4. Прокип'ятіть розсіл, додайте оцтову есенцію, а потім вилийте його в банку з огірками.
  5. Закрийте банку закип'ятіть в протягом 12 хвилин для стерилізації.
  6. Після стерилізації закрийте банку кришкою і дайте їй охолонути.
  7. Після охолодження збережіть банку в прохолодному темному місці.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як правильно законсервувати щавель для зеленого борщу. А також радимо звернути увагу на рецепт битих огірків.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!

Рецепти