Как приготовить огурцы с морковью и перцем по-канадски: простой рецепт на зиму

Давайте рассмотрим рецепт консервирования огурцов по-канадски, который вы можете попробовать даже в середине октября, когда основная часть заготовок на зиму уже находится в подвалах и погребах.

Этот рецепт, который был опубликован "Фокус" позволит вам создать вкусные огурцы, которые возможно станут вашим любимым приложением следующего сезона.

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Этот вкусный и легкий способ консервирования огурцов по-канадски может стать интересным дополнением к вашим кулинарным экспериментам, и вы уверенно сможете наслаждаться этими домашними консервами даже в холодное время года.

Ингредиенты (на одну трехлитровую банку):

Огурцы.

Морковь – 1 шт.

Болгарский перец – 3 шт.

Зелень укропа (по вкусу).

Чеснок – 3 зубчика.

Для рассола:

Вода – 4 стакана.

Сахар – 1,5 стакана.

Соль – 0,5 стакана.

Уксусная эссенция – 2 столовые ложки.

Приготовление:

Начните с мытья всех овощей. Нарежьте морковь на соломку, очистите перец от семян и сердцевины и нарежьте его на небольшие кусочки. Огурцы также очистите и разрежьте на четыре части. Если огурцы велики, их можно поделить еще и пополам. На дно трехлитровой банки уложите чеснок, морковь, перец и зелень укропа. Огурцы, которые вы подготовили раньше, плотно разместите в банке. Прокипятите рассол, добавьте уксусную эссенцию, затем вылейте его в банку с огурцами. Закройте банку вскипятите в течение 12 минут для стерилизации. После стерилизации закройте банку крышкой и дайте ей остыть. После охлаждения, сохраните банку в прохладном темном месте.

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