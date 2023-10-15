Як приготувати огірки з морквою та перцем по-канадськи: простий рецепт на зиму
Давайте розглянемо рецепт консервування огірків "по-канадськи", який ви можете спробувати навіть в середині жовтня, коли основна частина заготовок на зиму вже знаходиться у підвалах та погребах.
Цей рецепт, який був опублікований виданням "Фокус" дозволить вам створити смачні огірки, які можливо стануть вашим улюбленим додатком наступного сезону.
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Цей смачний і легкий спосіб консервування огірків "по-канадськи" може стати цікавим додатком до ваших кулінарних експериментів, і ви впевнено зможете насолоджуватися цими домашніми консервами навіть у холодну пору року.
Інгредієнти (на одну трилітрову банку):
- Огірки.
- Морква - 1 шт.
- Болгарський перець - 3 шт.
- Зелень кропу (за смаком).
- Часник - 3 зубчики.
Для розсолу:
- Вода - 4 стакани.
- Цукор - 1,5 склянки.
- Сіль - 0,5 склянки.
- Оцтова есенція - 2 столові ложки.
Приготування:
- Почніть з миття всіх овочів. Наріжте моркву на соломку, очистіть перець від насіння та серцевини, і наріжте його на невеликі шматочки. Огірки також очистіть і розріжте на чотири частини. Якщо огірки великі, їх можна поділити ще й навпіл.
- На дно трилітрової банки покладіть часник, моркву, перець і зелень кропу.
- Огірки, які ви підготували раніше, щільно розмістіть в банці.
- Прокип'ятіть розсіл, додайте оцтову есенцію, а потім вилийте його в банку з огірками.
- Закрийте банку закип'ятіть в протягом 12 хвилин для стерилізації.
- Після стерилізації закрийте банку кришкою і дайте їй охолонути.
- Після охолодження збережіть банку в прохолодному темному місці.
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