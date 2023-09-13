Як приготувати гостро-солодкий конфітюр з перцю: простий рецепт

Осінь – час багатих природних дарунків, і це чудовий час для кулінарних експериментів. Можливо, саме зараз ви відкриєте для себе новий смак, який стане вашим улюбленим, або здивуєте своїх близьких і друзів цим несподіваним смаковим поєднанням.

Мабуть, багато з вас вже куштували шоколад з додаванням перцю, але чи пробували ви коли-небудь конфітюр з перцем? Якщо ні, то ось рецепт цього несподіваного смаколика від кулінарки Альони Рубльової, яка раніше поділилася нами рецептом варення "слива в шоколаді".

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Смак цього конфітюру дійсно неперевершений, каже Альона Рубльова. Тут є солодкі, гострі, кислі та карамельні ноти. Спробуйте його приготувати, цей конфітюр справді особливий.

Рецепт конфітюру з перцю

Інгредієнти:

Солодкий червоний перець - 5 штук

Гострий перець - 3 штуки

Оцет бальзамічний - 100 мл

Цукор - 400 г

Приготування:

Перш ніж розпочати чистити перець, вдягніть гумові рукавички і краще працюйте під витяжкою, оскільки перець може бути гострим. Мити перець, очистити його і нарізати на шматочки, а потім подрібнити у блендері. Додати цукор і варити на маленькому вогні протягом 40 хвилин, помішуючи. Потім влити оцет і продовжувати варити ще 10 хвилин. Готовий конфітюр розлити в банки.

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