Як приготувати пікантну кабачкову ікру з карі на зиму: простий рецепт

Як зробити кабачкову ікру з каррі на зиму

У сезон кабачків, який у ці дні на піку, багатьом бажано не лише смакувати свіжими овочами, а й підготуватися до майбутніх заготовок. І якщо ви вже готували гостру кабачкову ікру з майонезом або іншими інгредієнтами, то цього разу варто спробувати незвичайний рецепт – кабачкова ікра з карі.

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Своїм рецептом поділилась на своєму Youtube-каналі Лілія Цвіт. Для приготування цієї смачної страви вам знадобляться такі інгредієнти на 5 баночок об'ємом 0,5 літра:

2 кілограми кабачків;

1 кілограм солодкого перцю;

0,5 кілограма цибулі;

1,5 столових ложок солі;

100 мл рослинної олії;

50 мл оцту 9%;

50 грам цукру;

2 столові ложки карі;

1 чайна ложка меленого коріандру;

1 чайна ложка куркуми.

Для початку, ретельно промийте всі овочі у проточній воді. Солодкий перець очистіть від насіння та наріжте середніми кружечками, а цибулю – півкільцями. Кабачки наріжте кільцями, переложіть в глибоку посудину, посоліть, перемішайте та залиште на півгодини, щоб вони пустили сік.

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По завершенні цього часу додайте до кабачків цибулю, перець, цукор та олію. Поставте посудину на плиту, накрийте кришкою та прокип'ятіть приблизно одну годину. За цей час періодично перемішуйте.

Після цього вимкніть плиту, додайте всі спеції та оцет, подрібніть овочеву масу за допомогою блендера до однорідності. Потім знову поставте каструлю з кабачковою ікрою на плиту і прокип'ятіть ще приблизно 30-40 хвилин, щоб випарувалася зайва волога. Варто зауважити, що особливістю цього рецепту є те, що в ньому не використовується томатна паста.

Під час процесу приготування готуйте баночки для консервації: промийте їх та стерилізуйте в духовці при температурі 110°С протягом 5 хвилин. Кришки кип'ятіть у каструлі з водою приблизно 5 хвилин.

Гарячу кабачкову ікру з приправою карі розлийте в стерильні баночки та закрийте кришками. Переверніть баночки дном догори й залиште до повного остигання консервації.

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