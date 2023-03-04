Як приготувати пісний шоколадний пиріг без яєць та молока: простий рецепт

Шоколадний пиріг – доволі легкий у приготуванні десерт. Його їдять поціновувачі солодкого з чаєм або кавою, а також з соком та іншими напоями. Готують такі пироги як на свята, так і в якості щоденного частування. А цей рецепт підійде навіть для тих, хто дотримується суворого посту, адже готується без заборонених інгредієнтів. Такий пісний шоколадний пиріг, що нагадує брауні не буде сухим, готується він на воді.

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Як приготувати шоколадний пиріг на воді без яєць і молока

Інгредієнти:

вода – 250 мл;

какао – 3 ст. л;

борошно – 18 ст. л;

рафінована олія – 8 ст. л;

сода – 1 ч. л;

оцет – 3 ч. л;

Ванільний цукор або ванілін – до 10 г.

Борошно та какао просіюємо через сито та додаємо до них цукор. Ретельно перемішуємо всі компоненти та акуратно вливаємо воду і знову перемішуємо. Тісто має бути однорідним і без грудочок. Гасимо соду в оцті та додаємо її у тісто і ще раз перемішуємо. Замість соди та оцту можна використати розпушувач тіста.

Переливаємо тісто в форму для запікання та відправляємо в духовку розігріту до 170 градусів. Випікаємо 40 хвилин. Готовий пиріг можна прикрасити як заманеться. Наприклад, можна полити його шоколадною помадкою або джемом, посипати горіхами або родзинками.

Смачного!

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