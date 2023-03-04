Как приготовить постный шоколадный пирог без яиц и молока: простой рецепт

Шоколадный пирог довольно легкий в приготовлении десерт. Его едят ценители сладкого с чаем или кофе, а также соком и другими напитками. Готовят такие пироги как по праздникам, так и в качестве ежедневного угощения. А этот рецепт подойдет даже для тех, кто соблюдает строгий пост, ведь готовится без запрещенных ингредиентов. Такой постный шоколадный пирог, напоминающий брауни, не будет сухим, готовится он на воде.

Как приготовить пирог из яблок или варенья на Великий пост без яиц и молока

Как приготовить шоколадный пирог на воде без яиц и молока

Ингредиенты:

вода – 250 мл;

какао – 3 ст. л;

мука – 18 ст. л;

рафинированное масло – 8 ст. л;

сода – 1 ч. л;

уксус – 3 ч. л;

Ванильный сахар или ванилин – до 10 г.

Муку и какао просеиваем через сито и добавляем к ним сахар. Тщательно перемешиваем все компоненты и аккуратно вливаем воду и снова перемешиваем. Тесто должно быть однородным и без комочков. Тушим соду в уксусе и добавляем в тесто и еще раз перемешиваем. Вместо соды и уксуса можно использовать разрыхлитель теста.

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Переливаем тесто в форму для запекания и отправляем в разогретую духовку до 170 градусов. Выпекаем 40 минут. Готовый пирог можно украсить как угодно. К примеру, можно полить его шоколадной помадкой или джемом, посыпать орехами или изюмом.

Приятного аппетита!

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