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Як приготувати цілі болгарські перці у маринаді з гірчицею на зиму: неймовірно смачний та простий рецепт

Ігор Романько

Як замаринувати цілі болгарські перці із зернами гірчиці

Осінь – це пора року, коли насичені сонячні кольори та смаки свіжих овочів нам надзвичайно потрібні. Болгарські перці, зі своєю соковитістю можуть надати вашим зимовим стравам неперевершений смак та аромат.

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Замариновані цілі болгарські перці з зернами гірчиці – це чудовий спосіб зберегти частину літа на зиму. Рецептом поділились на сайті Пляшка.

Інгредієнти:

  • 3 кілограми болгарських перців.
  • 1 літр чистої води.
  • 250 мілілітрів харчового оцту.
  • 4 столові ложки цукру.
  • 2 столові ложки кам'яної солі.
  • 4 лаврових листки.
  • 1 чайна ложка чорного перцю горошком.
  • 1 літр гірчиці в зернах.
  • 1 літр рослинної олії.
  • 4 зубки часнику.

Як готувати:

  1. Підготовка болгарських перців:
    • Ретельно вимийте та обсушіть болгарські перці. Виберіть насіння та гілки зсередини, залишивши перців цілими.
  2. Підготовка маринаду:
    • У великій каструлі об'єднайте воду, оцет, цукор, сіль, лаврові листки та чорний перець горошком. Принесіть до кипіння, зменште вогонь та варіть ще 5 хвилин.
  3. Заповнення перців:
    • Розмістіть готові болгарські перці у чистих та сухих банках. Додайте по одному зубку часнику до кожної банки.
  4. Залиття маринадом:
    • Налийте гарячий маринад в кожну банку, залишаючи приблизно 1/2 дюйма вільного простору від верху.
  5. Додавання гірчиці:
    • Додайте гірчицю в зернах до кожної банки з перцями. Гірчиця надасть консервам характерного гіркого смаку.
  6. Закриття банок:
    • Герметично закрийте банки кришками і застосуйте водяну баню, щоб додатково забезпечити герметичність.
  7. Пастеризація (за бажанням):
    • Поставте банки у великий горщик з гарячою водою, якщо ви бажаєте підвищити термін зберігання. Пастеризуйте банки приблизно 10-15 хвилин.
  8. Зберігання:
    • Зберігайте ваші замариновані болгарські перці в холодному і темному місці. Вони будуть готові до споживання через 2-3 тижні після консервації.

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