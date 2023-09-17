Як приготувати цілі болгарські перці у маринаді з гірчицею на зиму: неймовірно смачний та простий рецепт

Осінь – це пора року, коли насичені сонячні кольори та смаки свіжих овочів нам надзвичайно потрібні. Болгарські перці, зі своєю соковитістю можуть надати вашим зимовим стравам неперевершений смак та аромат.

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Замариновані цілі болгарські перці з зернами гірчиці – це чудовий спосіб зберегти частину літа на зиму. Рецептом поділились на сайті Пляшка.

Інгредієнти:

3 кілограми болгарських перців.

1 літр чистої води.

250 мілілітрів харчового оцту.

4 столові ложки цукру.

2 столові ложки кам'яної солі.

4 лаврових листки.

1 чайна ложка чорного перцю горошком.

1 літр гірчиці в зернах.

1 літр рослинної олії.

4 зубки часнику.

Як готувати:

Підготовка болгарських перців: Ретельно вимийте та обсушіть болгарські перці. Виберіть насіння та гілки зсередини, залишивши перців цілими. Підготовка маринаду: У великій каструлі об'єднайте воду, оцет, цукор, сіль, лаврові листки та чорний перець горошком. Принесіть до кипіння, зменште вогонь та варіть ще 5 хвилин. Заповнення перців: Розмістіть готові болгарські перці у чистих та сухих банках. Додайте по одному зубку часнику до кожної банки. Залиття маринадом: Налийте гарячий маринад в кожну банку, залишаючи приблизно 1/2 дюйма вільного простору від верху. Додавання гірчиці: Додайте гірчицю в зернах до кожної банки з перцями. Гірчиця надасть консервам характерного гіркого смаку. Закриття банок: Герметично закрийте банки кришками і застосуйте водяну баню, щоб додатково забезпечити герметичність. Пастеризація (за бажанням): Поставте банки у великий горщик з гарячою водою, якщо ви бажаєте підвищити термін зберігання. Пастеризуйте банки приблизно 10-15 хвилин. Зберігання: Зберігайте ваші замариновані болгарські перці в холодному і темному місці. Вони будуть готові до споживання через 2-3 тижні після консервації.

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