Як приготувати цілі болгарські перці у маринаді з гірчицею на зиму: неймовірно смачний та простий рецепт
Як замаринувати цілі болгарські перці із зернами гірчиці
Осінь – це пора року, коли насичені сонячні кольори та смаки свіжих овочів нам надзвичайно потрібні. Болгарські перці, зі своєю соковитістю можуть надати вашим зимовим стравам неперевершений смак та аромат.
Читайте також: Консервуємо помідори без оцту: найпростіший рецепт
Замариновані цілі болгарські перці з зернами гірчиці – це чудовий спосіб зберегти частину літа на зиму. Рецептом поділились на сайті Пляшка.
Інгредієнти:
- 3 кілограми болгарських перців.
- 1 літр чистої води.
- 250 мілілітрів харчового оцту.
- 4 столові ложки цукру.
- 2 столові ложки кам'яної солі.
- 4 лаврових листки.
- 1 чайна ложка чорного перцю горошком.
- 1 літр гірчиці в зернах.
- 1 літр рослинної олії.
- 4 зубки часнику.
Як готувати:
- Підготовка болгарських перців:
- Ретельно вимийте та обсушіть болгарські перці. Виберіть насіння та гілки зсередини, залишивши перців цілими.
- Підготовка маринаду:
- У великій каструлі об'єднайте воду, оцет, цукор, сіль, лаврові листки та чорний перець горошком. Принесіть до кипіння, зменште вогонь та варіть ще 5 хвилин.
- Заповнення перців:
- Розмістіть готові болгарські перці у чистих та сухих банках. Додайте по одному зубку часнику до кожної банки.
- Залиття маринадом:
- Налийте гарячий маринад в кожну банку, залишаючи приблизно 1/2 дюйма вільного простору від верху.
- Додавання гірчиці:
- Додайте гірчицю в зернах до кожної банки з перцями. Гірчиця надасть консервам характерного гіркого смаку.
- Закриття банок:
- Герметично закрийте банки кришками і застосуйте водяну баню, щоб додатково забезпечити герметичність.
- Пастеризація (за бажанням):
- Поставте банки у великий горщик з гарячою водою, якщо ви бажаєте підвищити термін зберігання. Пастеризуйте банки приблизно 10-15 хвилин.
- Зберігання:
- Зберігайте ваші замариновані болгарські перці в холодному і темному місці. Вони будуть готові до споживання через 2-3 тижні після консервації.
Радимо також звернути увагу на рецепт квашених яблук.
Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!