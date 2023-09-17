Как приготовить целые болгарские перцы в маринаде с горчицей на зиму: невероятно вкусный и простой рецепт

Осень – это время года, когда насыщенные солнечные цвета и вкусы свежих овощей нам очень нужны. Болгарские перцы, со своей сочностью, могут придать вашим зимним блюдам непревзойденный вкус и аромат.

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Замаринованные целые болгарские перцы с зернами горчицы – это отличный способ сохранить часть лета на зиму. Рецептом поделились на сайте Бутылка.

Ингредиенты:

3 килограмма болгарских перцев.

1 литр чистой воды.

250 миллилитров пищевого уксуса.

4 столовые ложки сахара.

2 столовые ложки каменной соли.

4 лавровых листа.

1 чайная ложка черного перца горошком.

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1 литр горчицы в зернах.

1 литр растительного масла.

4 зубка чеснока.

Как готовить:

Подготовка болгарских перцев: Тщательно вымойте и обсушите болгарские перцы. Выберите семена и ветки изнутри, оставив перцев целыми. Подготовка маринада: В большой кастрюле соедините воду, уксус, сахар, соль, лавровые листья и черный перец горошком. Принесите до кипения, убавьте огонь и варите еще 5 минут. Заполнение перцев: Разместите готовые болгарские перцы в чистых и сухих банках. Добавьте по одному зубку чеснока к каждой банке. Заливка маринадом: Налейте горячий маринад в каждую банку, оставляя примерно 1/2 дюйма свободного пространства сверху. Добавление горчицы: Добавьте горчицу в зернах к каждой банке с перцем. Горчица придаст консервам характерный горький вкус. Закрытие банок: Герметически закройте банки крышками и примените водяную баню, чтобы дополнительно обеспечить герметичность. Пастеризация (по желанию): Поставьте банки в большой горшок с горячей водой, если вы хотите повысить срок хранения. Пастеризуйте банки около 10-15 минут. Хранение: Сохраняйте замаринованные болгарские перцы в холодном и темном месте. Они будут готовы к употреблению через 2-3 недели после консервации.

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