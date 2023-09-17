Как приготовить целые болгарские перцы в маринаде с горчицей на зиму: невероятно вкусный и простой рецепт
Осень – это время года, когда насыщенные солнечные цвета и вкусы свежих овощей нам очень нужны. Болгарские перцы, со своей сочностью, могут придать вашим зимним блюдам непревзойденный вкус и аромат.
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Замаринованные целые болгарские перцы с зернами горчицы – это отличный способ сохранить часть лета на зиму. Рецептом поделились на сайте Бутылка.
Ингредиенты:
- 3 килограмма болгарских перцев.
- 1 литр чистой воды.
- 250 миллилитров пищевого уксуса.
- 4 столовые ложки сахара.
- 2 столовые ложки каменной соли.
- 4 лавровых листа.
- 1 чайная ложка черного перца горошком.
- 1 литр горчицы в зернах.
- 1 литр растительного масла.
- 4 зубка чеснока.
Как готовить:
- Подготовка болгарских перцев:
- Тщательно вымойте и обсушите болгарские перцы. Выберите семена и ветки изнутри, оставив перцев целыми.
- Подготовка маринада:
- В большой кастрюле соедините воду, уксус, сахар, соль, лавровые листья и черный перец горошком. Принесите до кипения, убавьте огонь и варите еще 5 минут.
- Заполнение перцев:
- Разместите готовые болгарские перцы в чистых и сухих банках. Добавьте по одному зубку чеснока к каждой банке.
- Заливка маринадом:
- Налейте горячий маринад в каждую банку, оставляя примерно 1/2 дюйма свободного пространства сверху.
- Добавление горчицы:
- Добавьте горчицу в зернах к каждой банке с перцем. Горчица придаст консервам характерный горький вкус.
- Закрытие банок:
- Герметически закройте банки крышками и примените водяную баню, чтобы дополнительно обеспечить герметичность.
- Пастеризация (по желанию):
- Поставьте банки в большой горшок с горячей водой, если вы хотите повысить срок хранения. Пастеризуйте банки около 10-15 минут.
- Хранение:
- Сохраняйте замаринованные болгарские перцы в холодном и темном месте. Они будут готовы к употреблению через 2-3 недели после консервации.
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