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Как приготовить целые болгарские перцы в маринаде с горчицей на зиму: невероятно вкусный и простой рецепт

Игорь Романько

Как замариновать целые болгарские перцы с зернами горчицы

Осень – это время года, когда насыщенные солнечные цвета и вкусы свежих овощей нам очень нужны. Болгарские перцы, со своей сочностью, могут придать вашим зимним блюдам непревзойденный вкус и аромат.

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Замаринованные целые болгарские перцы с зернами горчицы – это отличный способ сохранить часть лета на зиму. Рецептом поделились на сайте Бутылка.

Ингредиенты:

  • 3 килограмма болгарских перцев.
  • 1 литр чистой воды.
  • 250 миллилитров пищевого уксуса.
  • 4 столовые ложки сахара.
  • 2 столовые ложки каменной соли.
  • 4 лавровых листа.
  • 1 чайная ложка черного перца горошком.
  • 1 литр горчицы в зернах.
  • 1 литр растительного масла.
  • 4 зубка чеснока.

Как готовить:

  1. Подготовка болгарских перцев:
    • Тщательно вымойте и обсушите болгарские перцы. Выберите семена и ветки изнутри, оставив перцев целыми.
  2. Подготовка маринада:
    • В большой кастрюле соедините воду, уксус, сахар, соль, лавровые листья и черный перец горошком. Принесите до кипения, убавьте огонь и варите еще 5 минут.
  3. Заполнение перцев:
    • Разместите готовые болгарские перцы в чистых и сухих банках. Добавьте по одному зубку чеснока к каждой банке.
  4. Заливка маринадом:
    • Налейте горячий маринад в каждую банку, оставляя примерно 1/2 дюйма свободного пространства сверху.
  5. Добавление горчицы:
    • Добавьте горчицу в зернах к каждой банке с перцем. Горчица придаст консервам характерный горький вкус.
  6. Закрытие банок:
    • Герметически закройте банки крышками и примените водяную баню, чтобы дополнительно обеспечить герметичность.
  7. Пастеризация (по желанию):
    • Поставьте банки в большой горшок с горячей водой, если вы хотите повысить срок хранения. Пастеризуйте банки около 10-15 минут.
  8. Хранение:
    • Сохраняйте замаринованные болгарские перцы в холодном и темном месте. Они будут готовы к употреблению через 2-3 недели после консервации.

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