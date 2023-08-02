Як приготувати смачний кремовий десерт з бананів за 3 хвилини

Як зробити кремовий десерт з бананів та сиру за 3 хвилини

Дозвольте представити вам простий та смачний рецепт десерту з ніжною сирною структурою та злегка вловимим ванільно-банановим присмаком.

Для його приготування вам знадобиться всього три хвилини часу та кілька заморожених ягід, пише видання Krivbass.city.

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Інгредієнти:

Сир (5-9% жирності) або домашній – 200 грамів; Молоко – 50-100 грамів; Стиглий банан – 1 штукa; Цукор – 1 столова ложка; Ванільний цукор – 1/2 чайної ложки.

Для прикраси:

Свіжі ягоди;

Шоколадна стружка.

Спосіб приготування:

В сир додайте звичайний та ванільний цукор; Розімніть сир вилкою та влити молоко; За допомогою занурювального блендера збийте отриману масу до однорідності; Додайте стиглий банан та знову перемішайте, намагаючись зробити однорідну масу.

Розлийте десерт у креманки або склянки та прикрасьте його свіжими ягодами та шоколадною стружкою. Ось і все – ваш неймовірно смачний десерт готовий до подачі.

Така проста рецептура з легко доступних інгредієнтів допоможе вам насолодитися чудовим смаком солодощів всього за кілька хвилин. Спробуйте його приготувати і порадуйте своїх близьких цим ніжним та апетитним десертом. Смачного!

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