Как приготовить вкусный кремовый десерт из бананов за 3 минуты

Позвольте представить вам простой и вкусный рецепт десерта с нежной творожной структурой и слегка уловимым ванильно-банановым привкусом.

Для его приготовления вам понадобится всего три минуты и несколько замороженных ягод, пишет издание Krivbass.city.

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Ингредиенты:

Сыр (5-9% жирности) или домашний – 200 г; Молоко – 50-100 г; Спелый банан – 1 штука; Сахар – 1 столовая ложка; Ванильный сахар – 1/2 чайной ложки.

Для украшения:

Свежие ягоды;

Шоколадная стружка.

Способ приготовления:

В творог добавьте обычный и ванильный сахар; Разомните сыр вилкой и влейте молоко; С помощью погружного блендера взбейте полученную массу до однородности; Добавьте спелый банан и перемешайте, пытаясь сделать однородную массу.

Разлейте десерт в креманки или стаканы и украсьте свежими ягодами и шоколадной стружкой. Вот и все – ваш невероятно вкусный десерт готов к подаче.

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Такая простая рецептура из легко доступных ингредиентов поможет вам насладиться восхитительным вкусом сладостей всего за несколько минут. Попытайтесь его приготовить и порадуйте своих близких этим нежным и аппетитным десертом. Приятного аппетита!

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