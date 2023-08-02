Как приготовить вкусный кремовый десерт из бананов за 3 минуты
Позвольте представить вам простой и вкусный рецепт десерта с нежной творожной структурой и слегка уловимым ванильно-банановым привкусом.
Для его приготовления вам понадобится всего три минуты и несколько замороженных ягод, пишет издание Krivbass.city.
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Ингредиенты:
- Сыр (5-9% жирности) или домашний – 200 г;
- Молоко – 50-100 г;
- Спелый банан – 1 штука;
- Сахар – 1 столовая ложка;
- Ванильный сахар – 1/2 чайной ложки.
Для украшения:
- Свежие ягоды;
- Шоколадная стружка.
Способ приготовления:
- В творог добавьте обычный и ванильный сахар;
- Разомните сыр вилкой и влейте молоко;
- С помощью погружного блендера взбейте полученную массу до однородности;
- Добавьте спелый банан и перемешайте, пытаясь сделать однородную массу.
Разлейте десерт в креманки или стаканы и украсьте свежими ягодами и шоколадной стружкой. Вот и все – ваш невероятно вкусный десерт готов к подаче.
Такая простая рецептура из легко доступных ингредиентов поможет вам насладиться восхитительным вкусом сладостей всего за несколько минут. Попытайтесь его приготовить и порадуйте своих близких этим нежным и аппетитным десертом. Приятного аппетита!
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