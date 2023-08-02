Як приготувати смачний кремовий десерт з бананів за 3 хвилини
Дозвольте представити вам простий та смачний рецепт десерту з ніжною сирною структурою та злегка вловимим ванільно-банановим присмаком.
Для його приготування вам знадобиться всього три хвилини часу та кілька заморожених ягід, пише видання Krivbass.city.
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Інгредієнти:
- Сир (5-9% жирності) або домашній – 200 грамів;
- Молоко – 50-100 грамів;
- Стиглий банан – 1 штукa;
- Цукор – 1 столова ложка;
- Ванільний цукор – 1/2 чайної ложки.
Для прикраси:
- Свіжі ягоди;
- Шоколадна стружка.
Спосіб приготування:
- В сир додайте звичайний та ванільний цукор;
- Розімніть сир вилкою та влити молоко;
- За допомогою занурювального блендера збийте отриману масу до однорідності;
- Додайте стиглий банан та знову перемішайте, намагаючись зробити однорідну масу.
Розлийте десерт у креманки або склянки та прикрасьте його свіжими ягодами та шоколадною стружкою. Ось і все – ваш неймовірно смачний десерт готовий до подачі.
Така проста рецептура з легко доступних інгредієнтів допоможе вам насолодитися чудовим смаком солодощів всього за кілька хвилин. Спробуйте його приготувати і порадуйте своїх близьких цим ніжним та апетитним десертом. Смачного!
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