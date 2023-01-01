Як прийти до тями після безсонної ночі і що не можна робити

Як подолати втому, якщо не вдалося поспати цілу ніч. Що потрібно робити, які вправи допомагають та яка їжа може збадьорити, коли трапляються форсмажори.

UAportal зібрав для вас список рекомендацій для тих, кому потрібно швидко прокинутися і зайнятися своїми справами. Які методі дієві та які лайфхаки допоможуть в цьому випадку, читайте в матеріалі.

Вимийте руки холодною водою. Охолодивши їх ви зможете побороти сонливість та зняти нервове напруження під час стресу. Зробіть самомасаж. Згадайте точки, які використовують у техніках східного масажу. Памятаєте, що всі вони поєднані з нашим організмом? Сядьте на незручний стілець. В жодному разі не релаксуйте на м'якому дивані. Вам потрібно створити максимально незручні умови, щоб не захотілося спати. Додайте більше світла. Відомо, що під час темряви в нашому організмі виробляється гормон мелатонін, який регулює цикли сну і неспання. Зробіть дихальні вправи. Спеціальна гімнастика додасть вам бадьорості та сил. Це може бути як дихальна, так і проста гімнастика, що не дозволить тобі вирубатися або почувати себе втомленою. Уникайте тепла. Відчиніть усі вікна чи вийдіть на вулицю на свіже повітря. Адже у теплому приміщенні вас буде хилити у сон. Спілкуйтесь з людьми. Особливо з енергійними. Це також зможе вас трошки підбадьорити і вивести зі стану сну. Займіться сексом. Як стверджують вчені, це не тільки приємні бонуси для організму і зняття стресу, а також забезпечення нейронів мозку поживними речовинами. Зробіть голосну музику. Слухаючи улюблену пісню і стукаючи ногою у ритм ви зможете знайти у собі сили сконцентруватися. Смійтеся. Це убивця стресу та додавання сил. Знайдіть щось цікаве, що вас додаткового підбадьорить. Лоскіт. Вчені зазначають, що якщо ви полоскочете себе кінчиком язика по внутрішній частині щелепи, то це позбавить вас сонливості. Подивіться якийсь ролик у стилі жахів, або пограйте в лякаючу містичну гру. Знайдіть те, що додасть вам ефект мурашок по тілу та холодного поту. Їжте шоколад. Кофеїн, який він містить - це не єдина причина. Сил твоєму тілу додадуть флаваноїди, що збільшують активність мозку і покращують настрій. Корисний перекус. Для цієї мети підходять: шпинат, буряк, гранат, банан чи яблука. Не пийте каву. Ви не отримаєте ефекту бадьорості, за 30 хвилин вас буде клонити у сон. В якості альтернативи кави можна використовувати екстракт гуарани, женьшеню чи елеутерококу. Також корисними буде вода з лимоном, або трав'яний чай. Поєднання кофеїну і таніну, який міститься в чаї, діє трохи інакше, ніж кофеїн в чистому вигляді. Приберіть своє робоче місце. Вид чистого і охайного столу неодмінно підніме вам настрій і дасть заряд бадьорості. Поспіть 20-30 хвилин. Невеликий період сну додасть вам сил і трохи підбадьорить, якщо ви працювали усю ніч. Жуйте жувальну гумку. Ваші жувальні м'язи активізують роботу мозку, а м'ята допоможе сконцентруватися. Прийміть контрастний душ. Це дуже швидкий спосіб привезти свій мозок до тями. Необхідно лише злегка знизити температуру і швидко облити все тіло. Після, енергійно витертися рушником. Поснідайте, адже прийом їжі надає сили організму. Не варто налягати на фаст-фуд, солодощі, варто віддавати перевагу здоровій їжі з підвищеним вмістом білка. Збалансований сніданок допоможе позбутися від почуття розбитості. Зробіть енергетичний коктейль з чорниці, полуниці, ананасу та йогурту. Ці фрукти допоможуть вам зосередитися. Їжте горіхи. Кеш'ю, мигдаль чи фундук багаті магнієм. А він відіграє ключову роль у перетворенні цукру в енергію. Вони також насичені клітковиною. Корисними будуть цільнозернові продукти. Вони не дадуть цукру в крові швидко підвищитися після їжі, а це значить, що у вас не буде різких енергії припливів та повного виснаження після перекусу. Лягайте спати в той самий час, що і зазвичай. Не потрібно досипати вдень, щоб не випасти з режиму.

Раніше Uaportal писав, що категорично не можна робити 1 січня. Згідно з повір'ям, цей день наповнений особливою енергією.

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